Мешканці 14 областей отримають фінансову допомогу розміром від 10 800 до 14 400 гривень

Стало відомо про новий вид фінансової допомоги на котру претендують певні категорії громадян. Заявки наразі приймають у 14 областях. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Чернігівська, Чернівецька, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Сумська та Одеська область. Мова про родини та сімейні будинки, які виховують усиновлених дітей.

Фінансує допомогу благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка»

Наразі є два види реєстрації. В першу категорію входять родини, які всиновили дітей протягом 2024 року. В другу категорію входять родини, які всиновили дітей в період з 01.09.2023 року по 31.12.2024 року та мають підтверджуючі документи.

Виплата складає 10 800 гривень за одну дитину, та 14 400 за дитину, яка має інвалідність. Кошти поступатимуть на рахунок заявника рівними частинами протягом трьох місяців. В програмі можуть брати участь громадяни як зі статусом ВПО, так і без нього. Єдине виключення — під програму не підлягають внутрішньо родинні усиновлення. Тобто випадки коли один з подружжя, стає опікуном дитини законного чоловіка чи дружини.

Які документи потрібно для участі в програмі?

оригінал згоди на обробку персональних даних того, хто подає заяву.

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини, влаштованої у сімейні форми виховання;

оригінал заяви законного представника дитини;

копія паспорта заявника, а у разі ID – копія ID;

копія документа, що підтверджує зареєстроване/задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки – довідка про зареєстроване/задеклароване місце проживання особи);

копія РКНОВП заявника;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини/дітей (за наявності);

копія документа про створення ПС, ДБСТ та про влаштування дитини у ПС, ДБСТ;

для опікунів (піклувальників) – рішення суду або органів опіки та піклування;

копія свідоцтва про народження дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році;

інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;

А також інші документи за потреби.

Щоб подати первинну заявку на реєстрацію, потрібно заповнити одну з форм: для опікунів або для сімейних будинків.