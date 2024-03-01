Через дефіцит робочої сили українцям платять по 27 000 гривень: які вакансії пропонують

В Україні спостерігається певний дефіцит робочої сили. Деякі фахівці затребувані, інші, навпаки, не можуть знайти роботу. Розповідаємо, які 8 спеціальностей зараз затребувані.

Деталі

В.о директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник розповіла, що зараз на ринку праці чимало пропозицій для восьми спеціальностей. Особливо на ринку праці не вистачає токарів. швачок, сантехніків та електромонтерів.

Наприклад, для швачок зараз доступно понад дві тисячі вакансій, а шукачів є лише близько тисячі. Також є багато пропозицій для інших фахівців:

продавців — 17 тисяч вакансій;

водіїв — 9 тисяч пропозицій;

бухгалтерів — 7 тисяч вакансій;

кухарів — 5 тисяч вакансій.

При цьому є чимало спеціалістів, послуги яких втрачають попит — бухгалтери, які не володіють програмами обліку, оператори комп’ютерного набору, адміністратори.

Також зараз перегрітий ринок праці в IT сфері. Фахівцям без досвіду вкрай складно знайти роботу. Навіть досвідчені фахівці ризикують втратити свої робочі місця.

Що в інших сферах?

При цьому найвища конкуренція за робочі місця зараз у сфері “Будівництва/облицювальних робіт”. Тут на одну вакансію є близько 60 відгуків. Середня зарплата фахівців — 26 858 гривень.

У лідерах також галузь “реклама/дизайн/PR” — 40 відгуків на одне оголошення. Таким фахівцям пропонують в середньому 15 125 гривень.

Така тенденція на ринку праці свідчить про те, що ринок праці відновлюється після повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому низці фахівців все ще складно знайти роботу, особливо це стосується таких сфер:

домашній персонал/клінінг — 30 відгуків на одне оголошення. Середня зарплата в сфері — 12 680 гривень;

охорона/безпека — 30 відгуків на одне оголошення. Середня зарплата — 15 634 гривні;

адміністративний персонал/HR/секретаріат — 28 відгуків на 1 оголошення. Зарплата в середньому — 18 501 гривень;

логістика/доставка/склад — 27 відгуків на оголошення, середня зарплата 24 354 гривень;

виробництво/робітничі спеціальності — 24 відгуки на одне оголошення. зарплата в середньому 20 215 гривень на місяць.