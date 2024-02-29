Отмойте плиту от нагара и липкости за 5 минут: только возьмите это дешевое средство из аптеки

Сколько времени вы тратите на уборку? Немало, правда? Предлагаем ускорить процесс уборки, хотя бы за счет отказа от чистки решеток и горелок на кухонной плите.

Как отмыть решетки на газовой плите

Чтобы избавиться от жирного налета на решетке, достаточно приобрести дешевое аптечное средство. Речь идет об обычном нашатыре. Это средство сделает сложную работу за вас. Понадобятся считанные минуты:

Налейте теплую воду в большой тазик.

Добавьте к воде 100 мл нашатырного спирта и поместите решетку с плиты в этот раствор.

Оставьте ее отмокать на 20-30 минут.

Достаньте решетку и протрите ее губкой.

Хорошо сполосните водой.

Вот и все, с минимальными усилиями вы получите блестящий результат.

Как очистить варочную поверхность

Поверхность для варки чистить довольно легко. Поэтому пока решетка отмокает, нанесите на варочную поверхность средство для мытья посуды или специализированное средство для уборки. Также можно использовать уксус. Он продезинфицирует и обеззаразит поверхность. Если грязь застарелая, то оставьте раствор на несколько минут для лучшего результата.

Как очистить конфорки

Конфорки тоже требуют регулярной очистки. И дело не только в гигиене, но и в безопасности.

Итак, для их очистки смешайте воду с уксусом в пропорции один к трем.

Кастрюлю со смесью воды и уксуса доведите до кипения. После снятия с плиты поместите грязные конфорки в эту смесь на 15-30 минут. За это время грязь должна размякнуть и вы легко сможете очистить конфорки жесткой щеткой.

Как видите, с минимальными усилиями и максимум за полчаса вы очистите плиту. Обратите внимание, что эти советы актуальны для газовой плиты. Индукционную или электрическую нужно чистить с учетом рекомендаций и предостережений производителя, чтобы не повредить плиту.