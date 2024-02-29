Відмийте плиту від нагару та липкості за 5 хвилин: лише візьміть цей дешевий засіб з аптеки

Скільки часу ви витрачаєте на прибирання? Чимало, правда? Пропонуємо прискорити процес прибирання, хоча б за рахунок відмовити від чищення решіток та пальників на кухонній плиті.

Як відмити решітки на газовій плиті

Щоб позбутися жирного нальоту на решітці, достатньо придбати дешевий аптечний засіб. Мова йде про звичайний нашатир. Цей засіб зробить складну роботу за вас. Знадобляться лічені хвилини:

Налийте теплу воду у великий тазик.

Додайте до води 100 мл нашатирного спирту та помістіть решітку з плити в цей розчин.

Залиште його відмокати на 20-30 хвилин.

Дістаньте решітку та протріть її губкою.

Добре сполосніть водою.

От і все, з мінімальними зусиллями ви отримаєте блискучий результат.

Як очистити варильну поверхню

Поверхню для варки чистити доволі легко. Тож поки решітка відмокає, нанесіть на варильну поверхню засіб для миття посуду або спеціалізований засіб для прибирання. Також можна використати оцет. Він продезинфікує та знезаразить поверхню. Якщо бруд застарілий, то залиште розчин на кілька хвилин для кращого результату.

Як очистити конфорки

Конфорки теж вимагають регулярної очистки. І справа не лише в гігієні, але й в безпеці.

Отож, для їх очистки змішайте воду з оцтом в пропорції один до трьох.

Каструлю з сумішшю води та оцту доведіть до кипіння. Після зняття з плити помістіть брудні конфорки в цю суміш на 15-30 хвилин. За цей час бруд повинен розм’якнути і ви легко зможете очистити конфорки жорсткою щіткою.

Як бачите, з мінімальними зусиллями та максимум за пів години ви очистите плиту. Зверніть увагу, що ці поради актуальні для газової плити. Індукційну чи електричну потрібно чистити з урахуванням рекомендацій та застережень виробника, щоб не поошкодити.