Назван подробный перечень операций через которые банки заблокируют ваш счет

В Украине активно работает денежный мониторинг. Правительство хочет вывести доходы многих граждан из тени и заставить украинцев платить налоги. Для этого банки обязаны тщательно следить за всеми операциями и идентифицировать каждую подозрительную. Если какой-либо перевод будет выглядеть подозрительным, счет могут безвозвратно заблокировать или требовать документы о происхождении средств. Банки должны усиленно контролировать своих клиентов, ведь в противном случае и сами получат немалый штраф. Сегодня количество таких штрафов уже существенно увеличилось.

“Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейский интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира”, — отметил финансовый аналитик Роман Корнелюк.

Какие операции провоцируют блокировку?

Итак, в первую очередь внимание к вашему счету приведут любые операции с криптовалютой. Пока блокировок из-за продажи крипты — больше всего. Далее по списку следующее:

Несвоевременное обновление данных. Банки время от времени могут отправлять клиентам уведомления о необходимости обновления данных. Если проигнорировать это сообщение может быть блокировка. Переводы и получение сумм более 400 тысяч гривен. Хотя бывали случаи, когда карточку блокировали и за транзакцию в размере 20 000 гривен, если получатель никогда раньше не получал таких сумм. Вывод больших наличных сумм в течение одного дня или ежедневно в течение длительного периода времени. Большие онлайн-покупки в ночное время суток. Снятие больших сумм наличных денег в регионе, где вы обычно не снимаете деньги. Например, в каком-нибудь другом городе, стране.

Последние два пункта – это скорее о борьбе с мошенниками. Такие операции кажутся системе подозрительными и она может заблокировать карту на случай, если ею завладели аферисты.