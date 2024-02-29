Названо детальний перелік операцій через які банки заблокують ваш рахунок

В Україні активно працює фінансовий моніторинг. Уряд хоче вивести доходи багатьох громадян з тіні та змусити українців платити податки. Для цього банки зобов’язані ретельно пильнувати всі операції й ідентифікувати кожну підозрілу. Якщо якийсь переказ виглядатиме підозрілим рахунок можуть безповоротно заблокувати або ж вимагати документи про походження коштів. Банки мусять посилено контролювати своїх клієнтів, адже в протилежному випадку й самі отримають чималий штраф. Наразі кількість таких штрафів вже суттєво збільшилась.

“Зростання кількості штрафів пов’язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу у діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу”, – зазначив фінансовий аналітик Роман Корнелюк.

Які операції провокують блокування?

Отож, в першу чергу увагу до вашого рахунку приведуть будь-які операції з криптовалютою. Наразі блокувань через продаж крипти — найбільше. Далі по списку наступне:

Невчасне оновлення даних. Банки час від часу можуть надсилати клієнтам повідомлення про потребу в оновленні даних. Якщо проігнорувати це повідомлення може бути блокування. Перекази та отримання сум понад 400 тисяч гривень. Хоча траплялись випадки, коли картку блокували й за транзакцію розміром 20 000 гривень, якщо отримувач ніколи раніше не отримував таких сум. Виведення великих готівкових сум протягом одного дня, або щодня протягом тривалого періоду часу. Великі онлайн-покупки в нічний час доби Зняття великих сум готівки у регіоні, де ви зазвичай не знімаєте гроші. Наприклад, у якомусь іншому місті, країні .

Останні два пункти — це швидше про боротьбу з шахраями. Такі операції здаються системі підозрілими і вона може заблокувати картку на випадок якщо нею заволоділи аферисти.