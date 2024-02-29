В Украине начали печатать новые гривны: как они выглядят

В Национальном банке Украины представили новую банкноту, номиналом 50 гривен. Дизайн новой памятной банкноты назвали “Единство спасает мир”. А главная ее особенность – необычный вертикальный формат.

Детали

Несмотря на то, что 50 гривен является памятной банкнотой, ею можно без проблем рассчитываться за товары или услуги. Однако тираж такой банкноты ограничен – их напечатали всего триста тысяч штук. Уже с 7 марта приобрести такую купюру можно в интернет-магазине Нацбанка или в банках, которые занимаются реализацией памятных банкнот и монет.

Как выглядят новые 50 гривен

Главная особенность банкноты – необычный дизайн, ведь он выполнен нетипично – вертикально. Добавим, что обычные 50 гривен имеют горизонтальное направление.

по центру лицевой стороны банкноты размещена художественно-образная композиция со стилизованным абрисом Украины, который ассоциируется с сердцем, к которому подходят сосуды. Эти сосуды символизируют маршруты, по которым поступает помощь от Украины;

с обратной стороны памятной монеты можно увидеть символическую композицию из сжатых рук. Это символизирует сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство. И все это на фоне стилизованного трезубца – символа украинского государства.

Эту нетипичную банкноту смогут приобрести все желающие

Также добавим, что банкноту номиналом 50 гривен ввели в обращение 23 февраля 2024 года. Она имеет серию ЕС с номерами от 0000001 до 0300000 и подписана главой Национального банка Украины Андреем Пышным.

Эта памятная банкнота является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины. При этом тираж банкноты ограничен, он составляет лишь триста тысяч штук (в сувенирной упаковке), где добавляет банкноте коллекционной ценности.

Приобрести эту сувенирную банкноту можно будет уже за считанные дни, с седьмого марта. Купить ее можно будет в интернет-магазине НБУ или в банках-партнерах.