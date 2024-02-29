В Україні почали друкувати нові гривні: який вони мають вигляд

В Національному банку України представили нову банкноту, номіналом 50 гривень. Дизайн нової пам’ятної банкноти назвали “Єдність рятує світ”. А головна її особливість — незвичний вертикальний формат.

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Попри те, що 50 гривень є пам’ятною банкнотою, нею можна без проблем розраховуватися за товари чи послуги. Однак тираж такої банкноти є обмеженим — їх надрукували всього триста тисяч штук. Вже з 7 березня придбати таку купюру можна в інтернет-магазині Нацбанку або в банках, які займаються реалізацією пам’ятних банкнот та монет.

Як виглядають нові 50 гривень

Головна особливість банкноти — незвичний дизайн, адже він виконаний нетипово — вертикально. Додамо, що звичайні 50 гривень мають горизонтальне спрямування.

по центру лицевої сторони банкноти розміщена художньо-образна композиція з стилізованим абрисом України який асоціюється з серцем, до якого підходять судини. Ці судини символізують маршрути, за якими надходить допомога від України;

зі зворотного боку пам’ятної монети можна побачити символічну композицію зі стиснутих рук. Це символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство. І все це на тлі стилізованого тризуба — символа української держави.

Цю нетипову банкноту зможуть придбати всі бажаючі

Також додамо, що банкноту, номіналом 50 гривень ввели в обіг 23 лютого 2024 року. Вона має серію ЄС з номерами від 0000001 до 0300000 та підписана очільником Національного банку України Андрієм Пишним.

Ця пам’ятна банкнота є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними та юридичними особами без жодних обмежень на всій території України. При цьому тираж банкноти обмежений, він становить лише триста тисяч штук (в сувенірній упаковці), де додає банкноті колекційної цінності.

Придбати цю сувенірну банкноту можна буде вже за лічені дні, з сьомого березня. Вона доступна до покупки в інтернет-магазині НБУ та банках.