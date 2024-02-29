Как вырастут пенсии уже через считанные дни: названы окончательные условия мартовской индексации

Первого марта состоится масштабная индексация, в рамках которой пенсию перечислят почти 10 миллионам человек. Именно столько пенсионеров получают ежемесячно свои выплаты. Правда, ожидания украинцев немного не оправдались. Если в начале февраля разные эксперты предполагали, что будут индексировать пенсию на 13%, то сейчас объявили, что это будет 8%. Поэтому средняя доплата, которую получат украинцы, составит всего 350 гривен, что, конечно же, не покроет рост цен, который все могли наблюдать в течение последнего года.

Какие суммы получат украинцы?

Например, одна из самых высоких доплат (в размере 600 гривен) будет у тех пенсионеров, у которых расчетная пенсия выше 7500 гривен. Расчетная это та, в которую не входят всевозможные доплаты и надбавки.

Несмотря на это, в Минсоце заявляют, что процент рассчитан правильно и он покрывает ту инфляцию, которая сейчас наблюдается. Для расчета процента брали размер инфляции в 2023 году – 5%, а также рост средней заработной платы – 7%. Все эти цифры использовали в специальной формуле куда также вписывают размер конкретной пенсии.

Также в Минсоци заявили, что доплату получат даже владельцы минимальных пенсий.

“В 2024 году второй раз подряд мы индексируем самые низкие пенсии. До 2023 г. такие пенсии под индексацию не попадали. Ранее пенсионерам с самыми низкими пенсиями, как правило, повышался не весь размер пенсии, а только та ее часть, которая исчисляется по страховой формуле и обычно “поглощается” другими составляющими пенсионной выплаты, так что общего роста размера пенсии не происходило“, — сообщают в Минсоце.

В общем, под индексацию попали:

9,5 миллиона граждан, которые оформляли пенсию на общепринятых законом условиях. 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств. 98 тысяч граждан, получающих пенсию по инвалидности.

Что касается минимальной суммы повышения, то она будет варьироваться от 150 гривен.