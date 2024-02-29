Як зростуть пенсії вже через лічені дні: названо остаточні умови березневої індексації

Першого березня відбудеться масштабна індексація в рамках якої пенсію перерахують майже 10 мільйонам осіб. Саме стільки пенсіонерів наразі отримують щомісяця свої виплати. Щоправда, очікування українців трохи не справдилися. Якщо на початку лютого різні експерти припускали, що індексуватимуть пенсію на 13%, то зараз оголосили, що це буде 8%. Тож, середня доплата, яку отримають українці становитиме всього 350 гривень, що звісно ж не покриє той ріст цін, який всі могли спостерігати протягом останнього року.

Які суми отримають українці?

Наприклад, одна з найвищих доплат (у розмірі 600 гривень) буде в тих пенсіонерів, які мають розрахункову пенсію вище 7500 гривень. Розрахункова це та, до якої не входять різноманітні доплати та надбавки.

Попри це в Мінсоці заявляють, що відсоток розраховано правильно і він покриває ту інфляцію, яка наразі спостерігається. Для розрахунку відсотка брали розмір інфляції у 2023 році — 5%, а також ріст середньої заробітної плати — 7%. Ці всі цифри використовували у спеціальній формулі куди також вписують розмір конкретної пенсії.

Також у Мінсоці заявили, що доплату отримають навіть власники мінімальних пенсій.

“У 2024 році вдруге поспіль ми індексуємо найнижчі пенсії. До 2023 року такі пенсії під індексацію не потрапляли. Раніше пенсіонерам із найнижчими пенсіями, як правило, підвищувався не весь розмір пенсії, а лише та її частина, яка обчислюється за страховою формулою і яка зазвичай “поглинається” іншими складовими пенсійної виплати, тож загального зростання розміру пенсії не відбувалося“, – повідомляють у Мінсоці.

Загалом, під індексацію потрапили:

9,5 мільйонів громадян, які оформлювали пенсію на загальноприйнятих законом умовах. 596 тисяч пенсіонерів силових відомств. 98 тисяч громадян, які отримують пенсію у зв’язку з інвалідністю.

Щодо мінімальної суми підвищення, то вона варіюватиметься від 150 гривень.