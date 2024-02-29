Семьи с доходом более 9 000 гривен лишат социальных выплат: что происходит

С наступлением весны денежную помощь для украинцев из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) начнут рассчитывать по-новому. Теперь государство будет учитывать реальное финансовое состояние получателя помощи и после этого начнет принимать решение о начислении выплаты.

Детали

Соответствующую информацию озвучила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона “Единые новости”. По ее словам, один из критериев – вовлеченность гражданина в экономическое развитие страны.

Министр отметила, что если человек не на фронте, то его задача – работать на благо страны. Ведь только при таких условиях налоги будут идти на укрепление обороны и поддержку уязвимых категорий граждан.

Таким образом, с первого марта базовое условие для предоставления денежной помощи – трудоустройство одного из членов семьи ВПЛ. Это при том, что другой представитель семейства занимается воспитанием детей. При этом будут учитывать даже регистрацию в службе занятости. Это будет гарантией того, что человек заинтересован в восстановлении страны.

также с началом весны отменят помощь для тех лиц, у которых доход на каждого члена домохозяйства превышает 9 444 гривны;

если такого дохода нет, то денежную помощь могут продолжить;

относительно безработных, то они должны искать работу, соответственно зарегистрироваться в центре занятости.

Сумму помощи менять не будут. Как и раньше, будут предоставлять три тысячи гривен на детей и для лиц с инвалидностью, остальные внутренние переселенцы получают по две тысячи гривен.

Обратите внимание, что денежную помощь не будут получить те украинцы, которые длительное время находятся за границей. Также выплат лишат тех переселенцев, которые имеют значительную сумму средств на депозитах или счетах, а также те, кто за последнее время приобрел ценные вещи — жилье, транспортные средства или дорогостоящую бытовую технику.