Родини з доходом понад 9 000 гривень позбавлять соціальних виплат: що відбувається

З настанням весни грошову допомогу для українців з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) почнуть розраховувати по-новому. Тепер держава враховуватиме реальний фінансовий стан отримувача допомоги і після цього почне ухвалювати рішення про нарахування виплати.

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Відповідну інформацію озвучила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону “Єдині новини”. За її словами, один з критеріїв — залученість громадянина в економічному розвитку країни.

Міністерка зазначила, що якщо людина не на фронті, то її завдання — працювати на благо країни. Адже лише за таких умов податки йтимуть на зміцнення оборони та підтримку вразливих категорій громадян.

Таким чином, з першого березня базова умова для надання грошової допомоги — працевлаштування одного з членів сім’ї ВПО. Це при тому, що інший представник сімейства займається вихованням дітей. При цьому враховуватимуть навіть реєстрація в службі зайнятості. Це буде гарантією того, що людина зацікавлена у відновленні країни.

також з початком весни скасують допомогу для тих осіб, у яких дохід на кожного члена домогосподарства перевищує 9 444 гривні;

якщо такого доходу немає, то грошову допомогу можуть продовжити;

щодо безробітних, то вони повинні шукати роботу, відповідно зареєструватися в центрі зайнятості.

Суму допомоги змінювати не будуть. Як і раніше, будуть надавати три тисячі гривень на дітей та для осіб з інвалідністю, решта внутрішніх переселенців отримують по дві тисячі гривень. На підвищення виплат в бюджеті немає коштів.

Зверніть увагу, що грошову допомогу не будуть отримати ті українці, які тривалий час перебувають за кордоном. Також виплат позбавлять тих переселенців, які мають значну суму коштів на депозитах чи рахунках, а також ті, хто за останній час придбати коштовні речі — житло, транспортні засоби чи дороговартісну побутову техніку.