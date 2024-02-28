В Украине исчезнет популярная сеть магазинов: что происходит

Auchan Украина переходит к работе в онлайн режиме в городах Запорожье и Кривой Рог и закрывает магазины из-за окончания договора аренды. Он, кстати, истекает уже очень скоро – 3 марта этого года.

Что известно о закрытии магазинов

Решение о закрытии магазинов в этих городах анонсировали еще в начале 2022 года. Однако из-за российской агрессии Arricano решили продлить аренду, обеспечивая жителям доступ к товарам. отметим, что Ашан продолжал функционировать и обеспечивать продовольственную безопасность в этих регионах во время войны.

8 января в результате обстрела ТРК Солнечная галерея в Кривом Роге пострадала часть помещения, где находится гипермаркет Ашан. Поэтому сеть объявляет закрытие этих магазинов из-за опасности.

Из-за окончания договора аренды Auchan Украина закрывает магазины в Кривом Роге и Запорожье.

Работникам предлагают рабочие места в городах, где Ашан остается

Кроме того, Марта Труш CEO Auchan Украина отметила, что несмотря на закрытие магазины будут доступны онлайн. Интернет-магазин продолжает работать как раньше. Главная цель компании – в дальнейшем заботиться о людях, предоставляя доступ к продуктам и товарам первой необходимости. Кроме того, компания готова сопровождать в релокации работников и создавать рабочие места для поддержания покупательной способности и продовольственной безопасности.

Вышел ли “Ашан” с рынка России

Несмотря на заявления французской сети о прекращении бизнеса в России, магазины и в дальнейшем продолжают работать в стране-агрессоре.

Более того, французский ритейлер зарегистрировал в России новую торговую марку, которая дословно переводится как “Родной, и все тут”. Поэтому с уверенностью можно предположить, что они расширяют сферу деятельности в России, или ребрендируют свою российскую сеть. К слову, Ашан в России работает автономно, без инвестиций со стороны материнской компании.