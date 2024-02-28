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Популярна мережа магазинів зникне в Україні? Що відбувається

29.02.2024
Супермаркет

Auchan Україна переходить до роботи в онлайн режимі у містах Запоріжжя та Кривий Ріг та закриває магазини через закінчення договору оренди. Він, до речі, спливає вже дуже скоро — 3 березня цього року. 

Що відомо про закриття магазинів

Рішення про закриття магазинів в цих містах анонсували ще на початку 2022 року. Однак через російську агресію Arricano вирішили продовжити оренду, забезпечуючи мешканцям доступ до товарів. зазначимо, що Ашан продовжував функціонувати та забезпечувати продовольчу безпеку в цих регіонах під час війни. 

8 січня в результаті обстрілу ТРК Сонячна галерея в Кривому розі постраждала частина приміщення, де знаходиться гіпермаркет Ашан. Тому мережа оголошує закриття цих магазинів через небезпеку. 

  • Через закінчення договору оренди Auchan Україна закриває магазини в Кривому Розі та Запоріжжі. 
  • Працівникам пропонують робочі місця в містах, де Ашан залишається

Крім того, Марта Труш CEO Auchan Україна зазначила, що попри закриття магазини будуть доступні онлайн. Інтернет-магазин продовжує працювати як раніше. Головна ціль компанії  — надалі дбати про людей, надаючи доступ до продуктів та товарів першої потреби. Крім того, компанія готова супроводжувати у релокації працівників та створювати робочі місця для підтримки купівельної здатності та продовольчої безпеки. 

Новая почта Ашан

Чи вийшов “Ашан” з ринку росії

Попри заяви французької мережі про припинення бізнесу в Росії, магазини і надалі продовжують працювати в країні-агресорці. 

Більше того, французький рітейлер зареєстрував в росії нову торгову марку, яка дослівно перекладається як “Рідний, і все тут”. Тож з упевненістю можна припустити, що вони розширюють сферу діяльності в Росії, або просто ребрендують свою російську мережу. До слова, Ашан в Росії працює автономно, без інвестицій з боку материнської компанії, тож тут ситуація неоднозначна. 

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29.02.2024
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