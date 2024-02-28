Касается всех клиентов: ПриватБанк сообщил важную новость

Различные банки время от времени устраивают разнообразные акции, чтобы привлекать новых клиентов или, чтобы мотивировать уже имеющихся пользоваться определенными банковскими продуктами. В частности, с 15 февраля по 15 мая 2024 будет действовать масштабная акция от ПриватБанка. Подобного пока не предлагает ни одно другое учреждение, и определенной категории украинцев эта акция очень даже понравится. Благодаря ей можно будет сэкономить до 500 гривен в месяц, делая разнообразные покупки и оплачивая услуги.

Условия акции

Совершеннолетние украинцы, имеющие идентификационный код и карточку ПриватБанка, могут зарегистрироваться в этой акции. Участники смогут в течение трех месяцев оплачивать услуги в медицинских учреждениях, салонах красоты и фитнес-залах и с каждой транзакции получать 3% кэшбэка. Таким образом, тем, кто активно посещает вышеупомянутые учреждения, удастся изрядно сэкономить.

“Возвращаем 3% от общей суммы расходов картами ПриватБанка (кроме Корпоративных карт) в салонах красоты, фитнес-залах, медицинских лабораториях и медицинских учреждениях из собственных или кредитных средств. Максимальный кешбэк – 500 грн. в месяц с учетом НДФЛ. Выплата кэшбэка осуществляется на следующей неделе после оплаты”, — указано на сайте банка.

Как стать участником акции?

Сначала нужно зарегистрироваться любым удобным для вас путём. Это может быть мобильное приложение Приват24, чат-бот в вайбере или на веб-странице с акцией. Для участия в акции можно использовать как карту “Для выплат”, так и “Универсальную”.

Почти завершилась акция от еще одного банка

В феврале интересную акцию проводил и А-Банк. Для участия нужно было открыть карту АТБ от А-банка и рассчитываться ею в одноименной сети супермаркетов. Уже 1 марта А-банк выберет несколько победителей, которые получат 100 000 гривен. Участником акции можно было стать автоматически совершив пять покупок в АТБ на сумму более 200 гривен.