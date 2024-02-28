Стосується всіх клієнтів: ПриватБанк повідомив важливу новину

Різні банки час від часу влаштовують різноманітні акції, щоб залучати нових клієнтів, чи щоб змотивувати вже наявних користуватися певними банківськими продуктами. Зокрема, з 15 лютого по 15 травня 2024 року діятиме масштабна акція від ПриватБанку. Подібного наразі не пропонує жодна інша установа і певній категорії українців ця акція дуже навіть сподобається. Завдяки їй можна буде зекономити до 500 гривень на місяць роблячи різноманітні покупки та оплачуючи послуги.

Умови акції

Повнолітні українці, які мають ідентифікаційний код та картку ПриватБанку можуть зареєструватися у цій акції. Учасники зможуть протягом трьох місяців оплачувати послуги у медичних закладах, салонах краси та фітнес-залах і з кожної транзакції отримувати 3% кешбека. Таким чином, тим хто активно відвідує вищезгадані установи вдасться добряче зекономити.

“Повертаємо 3% від загальної суми витрат картками ПриватБанку (крім Корпоративних карток) у салонах краси, фітнес-залах, медичних лабораторіях і медичних закладах із власних або кредитних коштів. Максимальний кешбек – 500 грн на місяць з урахуванням ПДФО. Виплата кешбека здійснюється наступного тижня після оплати”, – зазначено на сайті банку.​​​​​​​

Як стати учасником акції?

Спочатку потрібно зареєструватися будь-яким зручним для вас шляхом. Це може бути мобільний додаток Приват24, чат-бот у вайбері або на вебсторінці з акцією. Для участі в акції можна використовувати як картку “Для виплат”, так і “Універсальну”.

Майже завершилась акція від ще одного банку

Протягом лютого цікаву акцію проводив й А-Банк. Для участі потрібно було відкрити картку АТБ від А-банку та розраховуватись нею в однойменній мережі супермаркетів. Вже 1 березня А-банк обере кілька переможців, які отримають по 100 000 гривень. Учасником акції можна було стати автоматично зробивши п’ять покупок в АТБ на суму понад 200 гривень.