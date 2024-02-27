В Украине активно распространяют фальшивые доллары: получить их можно даже в “обменниках”

Фальшивые деньги давно не редкость. Аферисты научились очень хорошо подделывать гривны, особенно более старые образцы (до 2015 года выпуска). Однако фальшивая валюта, доллары и евро, явление, которое было достаточно редким. Но мошенники добрались и сюда и теперь украинский валютный рынок заполонили фальшивки. Сразу скажем, что фальшивок нет в кассах банков, а также проверенных обменниках, которые работают давно и имеют хорошую репутацию. Однако фальшивки, к сожалению, встречаются среди валютчиков, и в так называемых ново созданных обменниках, которые только маскируются под настоящие.

Где еще можно встретить фальшивку?

Как уже отмечалось выше, фальшивки можно купить у псевдовалютчиков. Аферисты прикрываются ими и продают валюту на несколько копеек дешевле, чем в банке, но она будет ненастоящей. Также некоторые аферисты пошли еще дальше, и создают фейковые пункты обмена валют, которые сегодня есть, а завтра их уже нет на предыдущей локации. Кроме того, очень много фальшивок циркулирует среди наличных операций. Например, если вы продаете недвижимость или автомобиль, и берете деньги наличными, то обязательно проверяйте ее подлинность в банке.

Это же касается и тех, кто продает криптовалюту через различные телеграммы каналы, которых сейчас очень много. В таких телеграммах каналах можно договориться о нужном количестве валюты наличными и получить ее на руки. Для многих это кажется хорошим решением, ведь не нужно платить налоги и светиться перед финансовым мониторингом. Тем более, что сегодня практически все операции, где замешана криптовалюта, банки сразу идентифицируют. Счет на который попали деньги по продаже крипты почти сразу блокируют.

К сожалению, распознать фейковые деньги, гривны или доллары все сложнее. Их может идентифицировать только специальная машинка, которая есть у кассиров в банках и настоящих обменных пунктах.