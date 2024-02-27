Стало відомо скільки коштуватиме електроенергія з 1 березня

В Україні від початку війни не змінювалась вартість лише газу. Всі інші тарифи так чи інакше дорожчали, а особливо електроенергія. Галузь ще не може відійти від тогорічних обстрілів критичної інфраструктури. Та й ринкова ціна світла вища ніж платить населення. Тарифи на електроенергію підвищували спочатку для підприємців, а влітку 2023 року й для решти українців. Наразі в Уряді були розмови щодо чергового підвищення цін, але цю ініціативу не підтримали. Вартість електроенергії поки залишається на старому рівні.

Кіловат за годину коштуватиме 2,64 гривні

Як і раніше кожен кіловат коштуватиме 2,64 грн, як мінімум до кінця опалювального сезону. Потім, ймовірно тариф переглянуть, однак навіть якщо це трапиться, то у Міненерго заявляють, що підвищення буде поступовим, аби люди не сильно відчували різницю.

Також, у Міністерстві енергетики України нагадують, що громадяни мають можливість платити менше на світло, якщо встановлять двохзонний лічильник. Він коштує приблизно 3000 гривень, хоча ціни залежить від постачальника. Завдяки цьому лічильнику можна користуватися так званим нічним тарифом, коли вартість електроенергії нижча на 50%. Тобто в період з 23:00 до 07:00 за всю використану електроенергію можна буде заплатити всього 1,32 кВт·год. Для домогосподарств, які споживають багато світла, опалюють ним будинки тощо — це доволі вигідна альтернатива.

Щоб зекономити ще більше, експерти радять:

Замінити всюди старі лампочки на енергоефективні. Тим паче, що в Україні вже кілька місяців діє програма за якою кожен може безкоштовно обміняти свої старі лампочки на нові. По можливості встановити датчики руху. Тоді світло вмикатиметься лише коли воно потрібно: в під’їзді, біля вхідних дверей, чи у будинку/квартирі в окремих кімнатах або коридорах. Не залишайте на зарядці прилади більше ніж вони цього потребують, наприклад, ноутбуки, чи смартфони.

Також, якщо ви наразі шукаєте побутову техніку, то звертайте увагу на маркування. Техніка, наприклад, холодильник, яка має маркування “А”, споживає на 30-40% електроенергії менше ніж та, у якої маркування “В”.