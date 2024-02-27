В Україні активно розповсюджують фальшиві долари: отримати їх можна навіть в “обмінниках”

Фальшиві гроші давно не дивина. Аферисти навчилися дуже добре підробляти гривні, особливо старіших зразків (до 2015 року випуску). Проте фальшива валюта, долари та євро, явище, яке було доволі рідкісним. Однак шахраї дісталися й сюди й тепер український валютний ринок заполонили фальшивки. Одразу скажемо, що фальшивок точно немає в касах банків, а також перевірених обмінниках, які працюють давно та мають гарну репутацію. Однак фальшивки на жаль трапляються серед валютчиків, і в так званих новостворених обмінниках, які лише маскуються під справжні.

Де ще можна натрапити на фальшивку?

Як зазначалось вище, фальшивки можна купити у псевдовалютчиків. Аферисти прикриваються ними та продають валюту на кілька копійок дешевше ніж в банку, але вона буде несправжньою. Також, деякі аферисти пішли ще далі, і створюють фейкові пункти обміну валют, які сьогодні є, а завтра їх вже немає на попередній локації. Окрім цього, дуже багато фальшивок циркулює серед готівкових операцій. Наприклад, якщо ви продаєте нерухомість або автомобіль, і берете гроші готівкою, то обов’язково перевіряйте її справжність у банку.

Це саме стосується й тих, хто продає криптовалюту через різноманітні телеграм канали, яких зараз дуже багато. В таких телеграм каналах можна домовитися про потрібну кількість валюти готівкою та отримати її на руки. Для багатьох це здається гарним рішенням, адже не потрібно платити податки й “світитися” перед фінансовим моніторингом. Тим паче, що сьогодні практично всі операції де замішана криптовалюта, банки відразу ідентифікують. Рахунок на котрий потрапили гроші з продажу крипти майже відразу блокують.

На жаль, розпізнати фейкові гроші, гривні чи долари, дедалі складніше. Їх може ідентифікувати лише спеціальна машинка, яку мають касири у банках та справжніх обмінних пунктах.