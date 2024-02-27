Верховная рада приняла важное решение: украинцев ждут новые тарифы на мобильную связь

Стало известно, что в Украине планируют создать единую с Европейским Союзом роуминговую систему. Соответствующее решение закреплено в роуминговой системе. Соответствующее решение закреплено в законопроекте №10265, который Верховная Рада Украины приняла в первом чтении. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Детали

Согласно этому документу, украинцы смогут без дополнительной оплаты пользоваться связью в странах Европы в течение четырех месяцев. Такая же возможность будет предоставляться европейским туристам на территории Украины.

Это решение является важным шагом к выполнению одного из условий евроинтеграции в сфере электронных коммуникаций для Украины. Благодаря изменениям повысится вероятность получения цифрового безвиза с Европейским союзом.

Федоров поблагодарил парламентский Комитет по вопросам цифровой трансформации. Он надеется, что народные депутаты поддержат этот законопроект и во втором чтении

Какие еще нововведения ожидают украинцев

Недавно стало известно, что Киевстар анонсировал запуск новой инновационной услуги “Мой Пульт”. Об этом сообщила пресс-служба оператора на официальном сайте.

Там рассказали, что если в вашей организации есть центральный пульт, на который поступает передача данных с М2М-оборудования, то с услугой “Мой Пульт” вы сможете передать такие данные, не используя SMS или CSD минуты из вашего тарифного плана.

Новая услуга доступна для клиентов, у которых подключены следующие тарифные планы:

IoT Старт;

IoT Мини;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стриминг.

Чтобы подключить услугу, нужно выполнить следующие действия:

добавить выбранный тариф в корзину и оформить заказ;

дождаться звонка оператора, чтобы согласовать все детали;

получить новые SIM через курьера или другим удобным способом.

При этом мобильные операторы постепенно повышают цены на услуги. Это объясняется необходимостью инвестировать в стабильную работу базовых станций в сложных условиях, которые создает война.