Багатодітних чоловіків теж мобілізують: адвокат назвала головну умову

Версія законопроєкту про посилення мобілізації, які зараз розглядають у Верховній раді, передбачає призов чоловіків, які не сплачують аліменти.

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Зважаючи на нову ініціативу нардепів, багатодітним батькам-порушникам вже зараз потрібно задуматися про те, як покрити заборгованість. Якщо він цього не зробить, то в державі будуть законні підстави мобілізувати їх. Це пояснила юриста Христина Очкур, фахівець адвокатського бюро “Пані в законі”. На YouTube вона пояснила всі особливості проєкту закону про мобілізацію.

Як відомо, офіційно законопроєкт №10449 ще не прийняли в Раді, але в ньому вже зараз прописано цікавий момент. Він передбачає можливість мобілізовувати багатодітних чоловіків.

Зазначимо, що “багатодітними” в Україні вважають сім’ї, в яких є троє або більше дітей, які не досягали 18 років.

Очкур уточнила, що чоловіки, які не платять аліменти, але при цьому у них троє чи більше дітей, можуть бути призвані до лав ЗСУ.

За її словами, нова версія законопроєкту внесе правки до статті 23 щодо пункту про відтермінування мобілізації для згаданої категорії українців.

Якщо законопроєкт підтримають в такому вигляді як зараз, то багатодітні чоловіки, які не сплачують аліменти, втратять можливість отримати відстрочку.

Вона порадила не зволікати з виконанням своїх обов’язків, адже суми заборгованості нікуди не зникнуть. За словами Очкур, питання призову осіб з інвалідністю Рада ще може прийняті нові правки, то в моменті із заборгованістю аліментів навряд чи.

В ухилянтів можуть відібрати житло?

Зараз через плутанину у версіях оновленого закону про мобілізацію багато українців не розуміють, яку саме версію розглядає Рада і про що там йдеться.

Юрист Христина Очкур наголошує на тому, що серед українців шириться безліч міфів. Вона розвінчала міф про арешт майна з боку ТЦК. Таке можливо лише після ухвали такого рішення судом.