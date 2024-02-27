Багатодітних чоловіків теж мобілізують: адвокат назвала головну умову
Версія законопроєкту про посилення мобілізації, які зараз розглядають у Верховній раді, передбачає призов чоловіків, які не сплачують аліменти.
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Зважаючи на нову ініціативу нардепів, багатодітним батькам-порушникам вже зараз потрібно задуматися про те, як покрити заборгованість. Якщо він цього не зробить, то в державі будуть законні підстави мобілізувати їх. Це пояснила юриста Христина Очкур, фахівець адвокатського бюро “Пані в законі”. На YouTube вона пояснила всі особливості проєкту закону про мобілізацію.
- Як відомо, офіційно законопроєкт №10449 ще не прийняли в Раді, але в ньому вже зараз прописано цікавий момент. Він передбачає можливість мобілізовувати багатодітних чоловіків.
- Зазначимо, що “багатодітними” в Україні вважають сім’ї, в яких є троє або більше дітей, які не досягали 18 років.
- Очкур уточнила, що чоловіки, які не платять аліменти, але при цьому у них троє чи більше дітей, можуть бути призвані до лав ЗСУ.
- За її словами, нова версія законопроєкту внесе правки до статті 23 щодо пункту про відтермінування мобілізації для згаданої категорії українців.
- Якщо законопроєкт підтримають в такому вигляді як зараз, то багатодітні чоловіки, які не сплачують аліменти, втратять можливість отримати відстрочку.
Вона порадила не зволікати з виконанням своїх обов’язків, адже суми заборгованості нікуди не зникнуть. За словами Очкур, питання призову осіб з інвалідністю Рада ще може прийняті нові правки, то в моменті із заборгованістю аліментів навряд чи.
В ухилянтів можуть відібрати житло?
Зараз через плутанину у версіях оновленого закону про мобілізацію багато українців не розуміють, яку саме версію розглядає Рада і про що там йдеться.
Юрист Христина Очкур наголошує на тому, що серед українців шириться безліч міфів. Вона розвінчала міф про арешт майна з боку ТЦК. Таке можливо лише після ухвали такого рішення судом.
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