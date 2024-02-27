Верховна рада ухвалила важливе рішення: на українців чекають нові тарифи на мобільний зв’язок

Стало відомо, що в Україні планують створити єдину з Європейським Союзом роумінгову систему. Відповідне рішення закріплене в роумінгову систему. Відповідне рішення закріплене в законопроекті №10265, який Верховна Рада України прийняла в першому читанні. Про це повідомив очільник МІнцифри Михайло Федоров.

Деталі

Відповідно до цього документа, українці зможуть без додаткової оплати користуватися зв’язком в країнах Європи протягом чотирьох місяців. Така ж можливість буде надаватися європейським туристам на території України.

Це рішення є важливим кроком до виконання одного з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій для України. Завдяки змінам підвищиться ймовірність отримання цифрового безвізу з Європейським союзом.

Федоров подякував парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Він сподівається, що народні депутати підтримають цей законопроект і в другому читанні

Які ще нововведення очікують українців

Недавно стало відомо, що Київстар анонсував запуск нової інноваційної послуги “Мій Пульт”. Про це повідомила пресслужба оператора на офіційному сайті.

Там розповіли, що якщо у вашій організації є центральний пульт, на який надходить передача даних з М2М-обладнання, то з послугою “Мій Пульт” ви зможете передати такі дані. не використовуючи SMS або CSD хвилини з вашого тарифного плану.

Нова послуга доступна для клієнтів, у яких підключені наступні тарифні плани:

IoT Старт;

IoT Міні;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стрімінг.

Щоб підключити послугу, потрібно виконати наступні дії:

додати обраний тариф в корзину та оформити замовлення;

дочекатися дзвінка оператора, щоб погодити всі деталі;

отримати нові SIM через кур’єра або іншим зручним способом.

При цьому мобільні оператори поступово підвищують ціни на послуги. Це пояснюється необхідністю інвестувати в стабільну роботу базових станцій в складних умовах, які створює війна.