Убирает жир, грязь и запах: это копеечное средство из аптеки поможет поддержать чистоту на кухне

Уборка на кухне – то еще приключение. Отмыть жир, убрать грязь и избавиться от запаха на разделочных дощечках может быть нелегко. Сегодня мы предлагаем вам простой и эффективный метод. Достаточно приобрести обычную перекись водорода.

Как это работает

Обычная перекись водорода прекрасно очищает различные поверхности. Его можно использовать для очистки любых пластиковых поверхностей Достаточно смочить ватный диск в перекиси водорода и протереть загрязненные поверхности.

Это средство незаменимо в уборке кухни, ведь имеет множество применений:

протирайте им микроволновую печь, холодильник, полочки, розетки и выключатели, все это станет намного чище и белее;

также перекись водорода помогает без лишних усилий вывести запах и грязь с разделочной доски. Только нанесите немного перекиси на поверхность, подождите несколько минут и хорошо промойте губкой с жидкостью для мытья посуды;

также перекись прекрасно подходит для уборки холодильника. После разморозки хорошо вымойте холодильник, а после обработайте его перекисью. Так вы без лишних усилий избавитесь от запаха и пятен.

Почему стоит использовать перекись водорода

Относительно того, почему стоит использовать это средство, то здесь все просто. Вот несколько его особенностей.

Эффективный дезинфектор. Она уничтожает бактерии и грибки, что делает ее незаменимой для обработки поверхностей, где готовится пища.

Борется с плесенью. Плесень может появляться на швах между плиткой, в углах и других труднодоступных местах. Перекись водорода поможет вам ее вывести.

Выводит пятна. Перекись водорода может вывести пятна от кофе, чая, вина, ягод и других продуктов питания.

Безопасен для детей и домашних животных. В отличие от многих химических чистящих средств, перекись водорода нетоксична и абсолютно безопасна.

Экономный. Перекись водорода стоит копейки, а хватает ее надолго.