Прибирає жир, бруд та запах: цей копійчаний засіб з аптеки допоможе підтримати чистоту на кухні

Прибирання на кухні — та ще пригода. Відмити жир, прибрати бруд та позбутися запаху на обробних дощечках може бути нелегко. Сьогодні ми пропонуємо вам простий та ефективний метод. Достатньо придбати звичайний перекис водню.

Як це працює

Звичайний перекис водню чудово очищає різні поверхні. Його можна використовувати для очищення будь-яких пластикових поверхонь Достатньо змочити ватний диск в перекисі водню та протерти забруднені поверхні.

Це засіб незамінний у прибиранні кухні, адже має безліч застосувань:

протирайте ним мікрохвильову піч, холодильник, полички, розетки та вимикачі, все це стане набагато чистішим та білішим;

також перекис водню допомагає без зайвих зусиль вивести запах та бруд з обробної дощечки. Лише нанесіть трішки перекису на поверхню, зачекайте кілька хвилин та добре промийте губкою з рідиною для миття посуду;

також перекис чудово підходить для прибирання холодильника. Після розморозки добре вимийте холодильник, а після обробіть його перекисом. Так ви без зайвих зусиль позбудетесь запаху та плям.

Чому варто використовувати перекис водню

Щодо того, чому варто використовувати цей засіб, то тут все просто. Ось кілька його особливостей.

Ефективний дезінфектор. Він знищує бактерії та грибки, що робить його незамінним для обробки поверхонь, де готується їжа.

Бореться з цвіллю. Цвіль може з’являтися на швах між плиткою, у кутах та інших важкодоступних місцях. Перекис водню допоможе позбутися її на тривалийчас.

Виводить плями. Перекис водню може вивести плями від кави, чаю, вина, ягід та інших продуктів харчування.

Безпечний для дітей та домашніх тварин. На відміну від багатьох хімічних засобів для чищення, перекис водню нетоксичний і абсолютно безпечний.

Економний. Перекис водню коштує копійки, а вистачає його надовго.