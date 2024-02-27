Названы пять знаков Зодиака, которые в 2024 году купят такое желанное собственное жилье

Собственный дом – это то, о чем мечтает каждый. Иметь свой дом, а не арендованный. Жить раздельно, а не с родителями. Об этом мечтает большинство семей. Одни годами накапливают средства, другим везет и они получают по наследству жилье. Астрологи говорят, что в этом году сразу пяти знакам Зодиака выпадает шанс приобрести желанный дом.

Козерог

Козероги славятся своей амбициозностью и умением добиваться поставленных целей. В 2024 году их целью станет покупка собственного жилья и ничто не сможет помешать им. Уже к концу лета или максимум осенью многие Козерогов смогут похвастаться такой ценной и важной покупкой. Что им для этого нужно будет делать? Много работать.

Телец

Тельцы – это люди, которые обожают стабильность, личное пространство и собственный комфорт. Все это им может обеспечить только собственный дом, и если его нет, то Тельцы испытывают большую депрессию на этот счет. В этом году звезды будут на вашей стороне. Скорее всего жилье вы приобретете не за собственные накопления. В этом вам поможет какая-то ситуация: большой выигрыш, финансовая помощь от близких, или продажа старой недвижимости, если таковая у вас есть.

Рак

Раки тоже относятся к большим любителям домашнего уюта. “Погода” в доме для них очень важна, и оказывает большое влияние на их моральное состояние. В 2024 году у вас будут возможности и ресурсы для того, чтобы улучшить собственные жилищные условия. Переезд состоится и он очень хорошо отразится на ваших отношениях с партнером или партнершей.

Дева

Девы очень практичны, не боятся перемен и всегда выступают их инициаторами. Даже если у вас есть собственное жилье — нет предела совершенству. Вы запросто можете захотеть изменить его к лучшему, больше, современнее или комфортнее. В 2024 году у вас будет много шансов. Правда, готовьтесь много поработать, а еще может даже придется взять кредит.

Скорпион

Семейные Скорпионы, особенно если они счастливы в браке, будут делать все для того, чтобы финансовое положение семьи было хорошим. Также они будут делать все, чтобы комфортными были условия для проживания семьи. Этот год будет годом больших изменений. Если другие знаки вероятно просто обзаведутся собственным жилищем, то Скорпионы могут и вовсе купить его в другой стране.