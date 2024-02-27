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Названо п’ять знаків Зодіаку, яку у 2024 році куплять омріяне власне житло

27.02.2024
Квартира покупка

Власна домівка — це те, про що мріє кожен. Мати власний дім, а не орендований. Жити окремо, а не з батьками. Про це мріє більшість родин. Одні роками накопичують кошти, іншим щастить і вони отримують помешкання у спадок. Астрологи кажуть, що цього року одразу п’ятьом знакам Зодіаку випадає шанс придбати омріяну домівку.

Козоріг

Козороги славляться своєю амбіційністю та вмінням досягати поставлених цілей. У 2024 році їхньою метою стане купівля власного житла і ніщо не зможе стати у них на заваді. Вже під кінець літа, чи максимум восени багато Козерогів зможуть похвалитися такою цінною та важливою покупкою. Що їм для цього потрібно буде робити? Багато працювати.

гороскоп

Телець

Тельці — це ті люди, які обожнюють стабільність, особистий простір та власний комфорт. Все це їм може забезпечити лише власна домівка, і якщо її немає, то Тельці відчувають велику депресію з цього приводу. Цього року зірки будуть на вашому боці. Скоріш за все, житло ви придбаєте не за власні накопичення. В цьому вам допоможе якась ситуація: великий виграш, фінансова допомога від близьких, або ж продаж старої нерухомості, якщо така у вас є.

Рак

Раки теж відносяться до великих любителів домашнього затишку. “Погода” в домі для них є дуже важливою, та неабияк впливає на їх моральний стан. У 2024 році ви матимете можливості та ресурси для того, щоб покращити власні житлові умови. Переїзд відбудеться і він дуже гарно відіб’ється на ваших стосунках з партнером чи партнеркою.

Діва

Діви дуже практичні, не бояться змін і завжди виступають їх ініціаторами. Навіть якщо ви маєте власне житло — немає меж досконалості. Ви запросто можете захотіти змінити його на краще, більше, сучасніше чи комфортніше. У 2024 році ви матимете для цього багато шансів. Щоправда, готуйтесь багато попрацювати, а ще можливо навіть взяти кредит.

Скорпіон

Сімейні Скорпіони, а особливо якщо вони щасливі в шлюбі, робитимуть все для того, щоб фінансове становище родини було хорошим. Також вони робитимуть все, аби комфортними були й умови для проживання сім’ї. Цей рік — буде роком великих змін. Якщо інші знаки ймовірно просто обзаведуться власним помешканням, то Скорпіони можуть і зовсім купити його в іншій країні.

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27.02.2024
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