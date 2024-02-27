Названо п’ять знаків Зодіаку, яку у 2024 році куплять омріяне власне житло

Власна домівка — це те, про що мріє кожен. Мати власний дім, а не орендований. Жити окремо, а не з батьками. Про це мріє більшість родин. Одні роками накопичують кошти, іншим щастить і вони отримують помешкання у спадок. Астрологи кажуть, що цього року одразу п’ятьом знакам Зодіаку випадає шанс придбати омріяну домівку.

Козоріг

Козороги славляться своєю амбіційністю та вмінням досягати поставлених цілей. У 2024 році їхньою метою стане купівля власного житла і ніщо не зможе стати у них на заваді. Вже під кінець літа, чи максимум восени багато Козерогів зможуть похвалитися такою цінною та важливою покупкою. Що їм для цього потрібно буде робити? Багато працювати.

Телець

Тельці — це ті люди, які обожнюють стабільність, особистий простір та власний комфорт. Все це їм може забезпечити лише власна домівка, і якщо її немає, то Тельці відчувають велику депресію з цього приводу. Цього року зірки будуть на вашому боці. Скоріш за все, житло ви придбаєте не за власні накопичення. В цьому вам допоможе якась ситуація: великий виграш, фінансова допомога від близьких, або ж продаж старої нерухомості, якщо така у вас є.

Рак

Раки теж відносяться до великих любителів домашнього затишку. “Погода” в домі для них є дуже важливою, та неабияк впливає на їх моральний стан. У 2024 році ви матимете можливості та ресурси для того, щоб покращити власні житлові умови. Переїзд відбудеться і він дуже гарно відіб’ється на ваших стосунках з партнером чи партнеркою.

Діва

Діви дуже практичні, не бояться змін і завжди виступають їх ініціаторами. Навіть якщо ви маєте власне житло — немає меж досконалості. Ви запросто можете захотіти змінити його на краще, більше, сучасніше чи комфортніше. У 2024 році ви матимете для цього багато шансів. Щоправда, готуйтесь багато попрацювати, а ще можливо навіть взяти кредит.

Скорпіон

Сімейні Скорпіони, а особливо якщо вони щасливі в шлюбі, робитимуть все для того, щоб фінансове становище родини було хорошим. Також вони робитимуть все, аби комфортними були й умови для проживання сім’ї. Цей рік — буде роком великих змін. Якщо інші знаки ймовірно просто обзаведуться власним помешканням, то Скорпіони можуть і зовсім купити його в іншій країні.