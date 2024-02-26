У супермаркетах не хочуть проймати деякі купюри: як діяти покупцеві

Дуже часто розраховуючись на касі супермаркету чи магазину покупці стикаються з рядом неприємних ситуацій. Одна з поширених — відсутність здачі у касира. Це особливо поширена проблема у невеликих магазинчиках. Трапляється й таке, що касири відмовляються продавати продукти, точніше відмовляються приймати купюру певного номіналу, якщо в них немає здачі. Часто від продавців можна почути щось на кшталт, підіть розміняйте гроші або ж розраховуйтесь карткою. Експерти з прав захисту споживачів кажуть, що це грубе порушення прав людини. У такому випадку ви маєте покликати адміністратора або ж навіть власника магазину щоб вони вирішили ситуацію. Відсутність здачі в касі — це їхній промах та погана підготовка до робочого дня.

“Проблема “у мене немає здачі” – не ваша, а касира. Якщо касир продовжує говорити так, звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої обов’язки“, – зазначили експерти.

В чому ще не праві супермаркети?

Є ще цілий ряд моментів, де правим залишається покупець, хоча супермаркети хочуть все обернути навпаки.

Наприклад, чи знали ви, що не обов’язково залишати речі в камерах схову. Ви маєте повне право носити їх з собою по залу і ніхто вам нічого не може заперечити. А якщо ви все-таки скористалися камерою, то за ваші речі відповідає супермаркет. Хоча вони кажуть, що навпаки. Однак за законом, якщо трапилась крадіжка з камер схову, то трапилась вона на території супермаркету і вони відповідальні.

Також, охорона супермаркету немає права змушувати вас оплачувати пошкоджений вами товар. Звісно ситуації бувають різні, і якщо ви навмисно влаштували погром, то це вже рахується як хуліганство і за це передбачена відповідальність. Якщо ж ненароком зачепили якусь банку і вона розбилася, в цьому вашої вини немає. Власник магазину мав би подбати про належне та надійне зберігання товару.