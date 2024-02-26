Только с 1 по 5 марта: что нужно сделать украинцам, чтобы избежать долга

Уже на этой неделе потребители голубого топлива должны передать показатели газового счетчика.

В Нафтогазе отмечают, что передать показатели счетчика вовремя крайне важно, и на это отведено несколько дней. Традиционно показатели газового счетчика передаются с 1 по 5 число каждого месяца.

Почему важно подать показания газового счетчика вовремя

Если вовремя не подать показания газового счетчика, то рассчитывать плату за газ будут по усредненным данным. То есть, в платежке могут быть гораздо более высокие цифры, чем вы ожидали.

Чтобы получить корректные начисления, украинцы должны учитывать несколько факторов:

подать показания счетчика за потребленное голубое топливо в феврале нужно в начале марта, а именно с 1 по 5 марта;

благодаря своевременной подаче показаний приборов учета, поставщик может сформировать отчет с корректной суммой к оплате;

если не передать показания счетчика в первые пять дней месяца, то поставщик не сможет посчитать объем потребленного газа за предыдущий месяц.

Относительно того как подать показания счетчика, то существует несколько способов. Чаще всего с этой целью используют личный кабинет или чат-боты в социальных сетях Ведь это быстро и удобно.

Вырастут ли цены на газ

Сейчас стоимость голубого топлива в Украине фиксированная. Два года назад, после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, в правительстве пообещали не повышать тарифы на газ и тепло. Однако ранее правительство согласилось на требования Международного валютного фонда, согласно которым в Украине должны вывести тарифы к рыночной стоимости. Согласно этому документу, уже в сентябре 2024 года в Украине могут пересмотреть тарифы на газ. Однако пока это лишь предположение, ведь ранее в НБУ заявляли, что тарифы на газ могут вырасти не ранее 2025 года.