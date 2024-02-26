Лише з 1 по 5 березня: що потрібно зробити українцям, щоб уникнути боргу

Вже цього тижня споживачі блакитного палива повинні передати показники газового лічильника.

В Нафтогазі наголошують на тому, що передати показники лічильника вчасно вкрай важливо, і на це відведено кілька днів. Традиційно показники газового лічильника передаються з 1 по 5 число кожного місяця.

Чому важливо подати показники газового лічильника вчасно

Якщо вчасно не подати показники газового лічильника, то розраховувати плату за газ будуть за усередненими даними. Тобто, в платіжці можуть бути набагато вищі цифри, ніж ви очікували.

Щоб отримати коректні нарахування, українці повинні враховувати кілька факторів:

подати показники лічильника за спожите блакитне паливо у лютому потрібно на початку березня, а саме з 1 по 5 березня;

завдяки вчасній подачі показників приладів обліку, постачальник може сформувати звіт з коректною сумою до оплати;

якщо не передати показники лічильника в перші п’ять днів місяця, то постачальник не зможе порахувати обсяг спожитого газу за попередній місяць.

Щодо того як подати показники лічильника, то існує кілька способів. Найчастіше з цією метою використовують особистий кабінет або чат-боти в соціальних мережах Адже це швидко та зручно.

Чи зростуть ціни на газ

Наразі вартість блакитного палива в Україні фіксована. Два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, в уряді пообіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло. Однак раніше уряд погодився на вимоги Міжнародного валютного фонду, відповідно до яких в Україні повинні вивести тарифи до ринкової вартості. Відповідно до цього документа, вже у вересня 2024 року в Україні можуть переглянути тарифи на газ. Однак поки це лише припущення, адже раніше в НБУ заявляли, що тарифи на газ можуть зрости не раніше 2025 року.