У Нафтогазі озвучили, скільки в березні коштуватиме кубометр газу

Щомісяця українці з хвилюванням чекають, чи не зміниться вартість газу, адже нардепи раз за разом підіймають цю тему. В Уряді вважають, що ціна газу, яку платить населення — невиправдано низька. Мовляв, ринкова ціна варіюється в межах 18-20 гривень за кубометр, тоді як українці в середньому платять 8 гривень. Різницю покривають коштом державного бюджету і це дуже велика стаття витрат. Однак Президент не дозволяє скасувати Мораторій. Експерти зазначають, що його дія ймовірно припиниться аж у 2025 році. А до цього моменту газ не повинен дорожчати. У Нафтогазі підтверджують це і кажуть, що у березні вартість блакитного палива залишатиметься на старій позначці й більше того, такою вона буде до кінця опалювального сезону.

Українці по-різному платять за газ

Варто зазначити, що з початком війни більшість українців стали клієнтами компанії Нафтогаз. Інші постачальники газу просто не вистояли в складні часи й не мали можливості пропонувати газ населенню за тарифом 8 гривень. Проте кілька газорозподільних компаній таки залишилися в строю. Наразі в них обслуговується приблизно 4% від усіх споживачів в Україні. Тарифи в цих компаніях варіюються від 7 до 9 гривень за куб. Тобто переважна кількість українців все одно сплачує приблизно 8 гривень.

Водночас окрім плати за газ та доставку газу з січня впровадили ще й третій тариф — обслуговування внутрішньо домових систем. Цей тариф нараховуватимуть на кожну квартиру окремо й одразу на весь рік. Тобто його можна буде оплатити одразу, одним платежем. Або ж розбити цю суму на 12 місяців і оплачувати поступово. Одразу зазначимо, що мешканці різних багатоквартирних будинків платитимуть зовсім різні суми. Мінімальний річний платіж може становити всього 40 гривень, тоді як максимальний 1500 і більше. Розмір тарифу залежить від кількох факторів: стану внутрішньо домових систем та кількості квартир в будинку. Якщо будинок новий і квартир в ньому багато швидше за все сума вийде мінімальною.