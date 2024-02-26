Нужно доплатить 50 грн в месяц: Киевстар предупредил абонентов

С 20 февраля 2024 года абонентам Домашнего интернета от Киевстар и пользователям услуги Все Разом, которые уже используют Суперсилу Киевстар ТВ, доступен новый ТВ пакет Плюс. Чтобы получить доступ к нему, нужно будет доплатить 50 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Киевстар.

Детали

Пакет Плюс расширяет возможности Суперсилы до уровня Премиум HD. В результате абоненты получат доступ к более чем 400 телеканалам и более чем 20 000 фильмов, мультфильмов, сериалов и шоу. Кроме того, они могут одновременно просматривать контент на 5 устройствах – телевизор, ноутбук, планшет, смартфон и так далее, пользуясь одним аккаунтом.

Чтобы активировать ТВ пакет Плюс, нужно:

позвонить на номер 460, это для абонентов линейки Все вместе;

позвонить по номеру 0 800 300 40 для тех, кто пользуется услугой Домашний интернет от Киевстар.

Отмечается, что если на момент запуска этого предложения Суперсила Киевстар ТВ не активирована, то ТВ пакет Плюс не будет доступен.

В случае отключения Суперсилы Ки\встар ТВ, пакет услуг Плюс также будет автоматически отключен. В таком случае плата за него больше взиматься не будет.

Больше информации о пакете Плюс можно получить на официальном сайте tv.kyivstar.ua. Там же можно подключить пакет.

Отметим, что Ки\встар ТВ – это совместный проект 1+1 media и Киевстар, который основали еще в декабре 2019 года. Это платформа для кино и телевидения, которая предоставляет доступ к сотням тысяч часов украинского и зарубежного контента, прямого эфира и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы. Платформа насчитывает 370 телеканалов и более двадцати тысяч фильмов, мультфильмов, шоу и другого контента. Каждый член семьи найдет интересный контент для себя.

Учитывая, что 50 гривен это небольшая сумма, то однозначно стоит доплатить и получить еще больше возможностей от Киевстар.