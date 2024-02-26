Потрібно доплатити 50 грн на місяць: Київстар попередив абонентів

З 20 лютого 2024 року абонентам Домашнього інтернету від Київстар та користувачам послуги Все Разом, які вже використовують Суперсилу Київстар ТБ, доступний новий ТВ пакет Плюс. Щоб отримати доступ до нього, потрібно буде доплатити 50 гривень. Про це повідомили в пресслужбі Київстар.

Деталі

Пакет Плюс розширює можливості Суперсили до рівня Преміум HD. В результаті абоненти отримають доступ до більше ніж 400 телеканалів та більше ніж 20 000 фільмів, мультфільмів, серіалів та шоу. Крім того, вони можуть одночасно переглядати контент на 5 пристроях — телевізор, ноутбук, планшет, смартфон і так далі, користуючись одним аккаунтом.

Щоб активувати ТВ пакет Плюс, потрібно:

зателефонувати на номер 460, це для абонентів лінійки Все разом;

зателефонувати за номером 0 800 300 40 для тих, хто користується послугою Домашній інтернет від Київстар.

Зазначається, що якщо на момент запуску цієї пропозиції Суперсила Київстар ТВ не активована, то ТВ пакет Плюс не буде доступним.

У разі відключення Суперсили Ки\встар ТБ, пакет послуг Плюс також буде автоматично відключено. В такому разі плату за нього більше не стягуватимуть.

Більше інформації про пакет Плюс можна отримати на офіційному сайті tv.kyivstar.ua. Там же можна підключити пакет.

Зазначимо, що Ки\встар ТВ — це спільний проєкт 1+1 media та Київстар, який заснували ще в грудні 2019 року. Це платформа для кіно та телебачення, що надає доступ до сотень тисяч годин українського та закордонного контенту, прямого ефіру та регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази. Платформа нараховує 370 телеканалів та більше двадцяти тисяч фільмів, мультфільмів, шоу та іншого контенту для всієї родини. Кожен член сім’ї знайде щось цікаве для себе.

Враховуючи, що 50 гривень це невелика сума, то однозначно варто доплатити та отримати ще більше можливостей від Київстар.