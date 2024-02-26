В Нафтогазе озвучили, сколько в марте будет стоить кубометр газа

33Ежемесячно украинцы с волнением ждут, не изменится ли стоимость газа, ведь нардепы то и дело поднимают эту тему. В Правительстве считают, что цена газа, которую платит населения неоправданно низка. Мол, рыночная цена варьируется в пределах 18-20 гривен за кубометр, тогда как украинцы в среднем платят 8 гривен. Разницу покрывают за счет государственного бюджета и это очень большая статья расходов. Однако Президент не разрешает отменить Мораторий. Эксперты отмечают, что его действие, вероятно, прекратится только в 2025 году. А до этого момента газ не должен дорожать. В Нафтогазе подтверждают это и говорят, что в марте стоимость голубого топлива будет оставаться на старой отметке и более того, такой она будет до конца отопительного сезона.

Украинцы по-разному платят за газ

Следует отметить, что с началом войны большинство украинцев стали клиентами компании Нафтогаз. Другие поставщики газа просто не устояли в сложные времена и не имели возможности предлагать газ населению по тарифу 8 гривен. Однако несколько газораспределительных компаний остались в строю. В настоящее время в них обслуживается примерно 4% всех потребителей в Украине. Тарифы в этих компаниях от 7 до 9 гривен за куб. То есть, подавляющее количество украинцев все равно платит примерно 8 гривен.

В то же время, кроме платы за газ и доставку газа с января внедрили еще и третий тариф — обслуживание внутридомовых систем. Этот тариф будет начисляться на каждую квартиру отдельно и сразу на весь год. То есть его можно будет оплатить сразу одним платежом. Или разбить эту сумму на 12 месяцев и оплачивать постепенно. Сразу отметим, что жильцы разных многоквартирных домов будут платить совершенно разные суммы. Минимальный годовой платеж может составлять всего 40 гривен, в то время как максимальный 1500 и более. Размер тарифа зависит от нескольких факторов: состояния внутридомовых систем и количества квартир в доме. Если дом новый и квартир в нем много скорее всего сумма получится минимальной.