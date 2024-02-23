Мошенники придумали способ грабить украинцев: под прицелом абоненты Vodafone и Киевстар

Украинец сообщил, как он потерял 17 225 грн после замены SIM-карты. Мы собирались, что происходит и как уберечься от мошенников.

Детали

Мужчина обнаружил, что мобильная связь на его телефоне перестала работать. Поэтому он обратился в компанию Vodafone, поскольку у него была сим-карта именно этого оператора. Там ему сообщили о том, что его SIM-карту дистанционно заменили, а пароли от приложения Приват24 заменили. Кроме того, неизвестные потратили с его кредитки 17 225 гривен. Соответствующая информация обнародована в решение Желтоводского городского суда Днепропетровской области.

Что делать в таком случае

После этого инцидента пострадавший сразу подал письменное обращение в ПриватБанк и сообщил о краже средств с карты. Он просил провести служебное расследование и отменить задолженность по его карте “Универсальная”. Однако ПриватБанк до сих пор продолжает списывать проценты за использование кредитного лимита. Всего со счета украинца было безосновательно списано 40 тысяч и 122 гривны.

С этой проблемой мужчина обратился в суд, и тот стал на его сторону. В результате, в решении суда говорится о том, что:

банк должен вернуть безосновательно списанные средства с карточного счета в размере 40 тысяч 122 гривны;

средства должны быть зачислены на банковский счет, с которого их похитили мошенники

Также в суде отметили тот факт, что ответчик не предоставил доказательств того, что истец как владелец кредитной карты самостоятельно или своим бездействием поспособствовал доступу к его счету или предоставил информацию о номере карты или CVV2 код, которые бы позволили беспрепятственно подтвердить платежную операцию.

В то же время украинцев призывают не отвечать на звонки от незнакомцев, ведь именно так они пытаются доказать оператору, что сим-карта принадлежит им. Оператор при восстановлении карты запрашивает номера абонентов, с которыми недавно велись разговоры.