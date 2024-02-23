Укрпочта запустила новую и очень нужную услугу: воспользоваться ею можно бесплатно

В компании Укрпочта заявили о запуске пилотного проекта, который только на стадии тестирования, однако вскоре заработает на полную. Речь о проекте “Укрпочта.Аптека” в рамках которого перевозчик будет бесплатно доставлять разнообразные лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Программа стартовала 21 февраля и сейчас лекарства будут доставлять в Сумскую и Донецкую области. Далее планируют добавить в этот список Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую и Николаевскую области.

О проекте рассказал генеральный директор Укрпочты

Об этом проекте подробно рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.

“Начинаем мы этот пилотный проект с Донецкой области и приграничных районов Сумской, то есть там, где аптек просто нет. А потом этот проект покроет 100% территории нашей страны… Не все сразу будет “летать” процессы нуждаются в восстановлении, где и ИТ, и склады и системы контроля температуры», – объяснил Смелянский.

Планируется, что в ближайшее время люди смогут заказывать доставку лекарств даже на территории, где нет мобильной связи. Это можно будет сделать через почтальонов, мобильные передвижные почтовые пункты и т.д.

Смелянский пояснил, что в первую очередь проект будет очень полезен пожилым людям, которых больше всего в прифронтовых селах. Они нуждаются в медикаментах, а достать их банально негде.

Как можно заказать лекарство?

Сегодня заказать лекарство через этот проект можно следующим образом:

Сначала нужно позвонить по номеру 080030054. Далее следует слушать подсказки голосового меню и для связи с оператором нажать необходимые цифры. Назвав лекарство, которое вам нужно, посылка будет упакована и отправлена Укрпочтой.

Далее, как обычно: отслеживать перемещение посылки можно в мобильном приложении. После получения следует ознакомиться с содержимым пакета, нет ли никаких ошибок и вы получили именно то лекарство, которое нужно. В настоящее время для заказа доступно около 10 000 различных наименований препаратов. Все они безрецептурные. Также, в рамках этого проекта можно заказать лекарство по программе “Доступные лекарства”.