Укрпошта запустила нову та дуже потрібну послугу: скористатися нею можна безкоштовно

У компанії Укрпошта заявили про запуск пілотного проєкту, який наразі лише на стадії тестування, однак невдовзі запрацює на повну. Мова про проєкт “Укрпошта.Аптека” в рамках котрого перевізник безкоштовно доставлятиме різноманітні ліки на деокуповані та прифронтові території. Програма стартувала 21 лютого і наразі ліки доставлятимуть на Сумщину та Донеччину. Далі планують додати до цього переліку Херсонську, Запорізьку, Харківську та Миколаївську області.

Про проєкт розповів генеральний директор Укрпошти

Про цей проєкт детально розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

“Починаємо ми цей пілотний проєкт із Донецької області та прикордонних районів Сумської, тобто там, де аптек просто немає. А потім цей проєкт покриє 100% території нашої країни… Не все одразу “літатиме” процеси потребують відновлення, які й ІТ, і склади, і системи контролю температури», – пояснив Смілянський.

Планується, що найближчим часом люди зможуть замовляти доставку ліків навіть на ті території де немає мобільного зв’язку. Це можна буде зробити через поштарів, мобільні пересувні поштові пункти тощо.

Смілянський пояснив, що в першу чергу проєкт буде дуже корисним для літніх людей, яких найбільше у прифронтових селах. Вони мають велику потребу у медикаментах, а дістати їх банально ніде.

Як наразі можна замовити ліки?

Сьогодні замовити ліки через цей проєкт можна наступним чином:

Спочатку потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 54. Далі потрібно слухати підказки голосового меню та для зв’язку з оператором натиснути необхідні цифри. Назвавши ліки, які вам потрібно посилку буде запаковано та відправлено Укрпоштою.

Далі, як і зазвичай: відстежувати переміщення посилки можна у мобільному додатку. Після отримання варто ознайомитися з вмістом пакунка, чи немає ніяких помилок і ви отримали саме ті ліки, які потрібно. Наразі для замовлення доступно майже 10 000 різних найменувань препаратів. Всі вони безрецептурні. Також, в рамках цього проєкту можна замовити ліки за програмою “Доступні ліки”.