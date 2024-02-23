В 2024 году многие украинцы не смогут выйти на пенсию: вступили в действие новые требования

Несколько лет назад в Украине заработала обновленная Пенсионная реформа и вот, украинцы начинают по полной ощущать все прописанные в ней изменения. Например, обновлены требования к стажу. Если в 2023 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно было иметь минимум 30 лет стажа, то в этом — это уже 31 год. На этом процесс не окончится. Требования к стажу будут расти ежегодно до 2028 года включительно. Конечная цифра остановится на отметке 35 лет, что является нереальным показателем для многих украинцев. Да и даже требование о 31 годе стажа смогут выполнить не все. По предварительным подсчетам экспертов, как минимум 20% тех граждан, которые могли в 2024 году выйти на заслуженный отдых, теперь не смогут этого сделать.

Людям придется работать дальше

Многим не хватит именно одного году для выхода на пенсию, поэтому людям придется работать до 63 лет, ведь в следующем году минимальный стаж будет уже 32 года. Также многим украинским придется работать даже до 65 лет. В этом возрасте достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы претендовать на минимальную гарантированную пенсию.

Некоторые нардепы подвергли критике реформу и заявили, что в таком случае уместнее было бы сразу повысить пенсионный возраст до 65 лет и не ставить перед людьми требования, которые сложно выполнить. Однако пересматривать реформу не будут, поэтому людям следует учитывать новые требования и готовить себя к тому, что, возможно, придется работать не до 60 лет, а больше.

Также в Пенсионном Фонде заявили, что те, кому не хватает одного года до стажа, могут его официально докупить. Страховые платежи рассчитают исходя из размера зарплаты, получаемой лицом. Соответственно для каждого эта сумма будет разной.