У 2024 році багато українців не зможуть вийти на пенсію: вступили в дію нові вимоги

Кілька років тому в Україні запрацювала оновлена Пенсійна реформа й ось, українці починають на повну відчувати всі зміні, які в ній прописані. Для прикладу, оновлено вимоги до стажу. Якщо у 2023 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно було мати мінімум 30 років стажу, то цьогоріч — це вже 31 рік. На цьому процес не закінчиться. Вимоги до стажу будуть збільшуватися щороку до 2028 року включно. Кінцева цифра зупиниться на позначці 35 років, що є нереальним показником для багатьох українців. Та й навіть цьогорічну вимогу про 31 рік стажу зможуть виконати не всі. За попередніми підрахунками експертів, як мінімум 20% з тих громадян, що могли у 2024 році вийти на заслужений відпочинок — не зможуть цього зробити.

Людям доведеться працювати далі

Багатьом не вистачатиме саме цього одного року аби вийти на пенсію, тож людям доведеться працювати до 63 років, адже у наступному році мінімальний стаж буде вже 32 роки. Також багатьом українцям доведеться працювати навіть до 65 років. В цьому віці достатньо мати 15 років стажу, щоб претендувати на мінімальну гарантовану пенсію.

Деякі нардепи розкритикували реформу і заявили, що в такому випадку доречніше було б одразу підвищити пенсійний вік до 65 років і не ставити перед людьми вимоги, які складно виконати. Однак переглядати реформу не будуть. Тож людям варто враховувати нові вимоги й готувати себе до того, що можливо прийдеться працювати не до 60 років, а більше.

Також у Пенсійному Фонді заявили, що ті кому не вистачає одного року до стажу можуть його офіційно докупити. Страхові платежі розрахують виходячи з розміру зарплати, яку отримує особа. Відповідно для кожного ця сума буде різною.