“Неожиданные” пассажиры заполонили общественный транспорт: кто они и стоит ли волноваться украинцам 

Общественный транспорт Львова заполонили “тайные пассажиры”. Во Львове сейчас проводят интересный эксперимент, который должен помочь общественному транспорту. Рассказываем, в чем его суть.

Детали

Во львовском общественном транспорте уже более трех недель продолжается интересный эксперимент. Его суть заключается в разоблачении нарушителей правил проезда.

Для этого на маршруты выходят так называемые “тайные пассажиры”. Речь идет об обычных работников контролирующего органа – “Львовавтодор”, одетых в гражданскую одежду. Они ездят на автобусах и фиксируют все возможные злоупотребления со стороны как водителей, так и пассажиров. Об этом сообщили в городском совете Львова.

За это время уже задокументировано около 130 нарушений со стороны водителей.

Наиболее распространенное нарушение — невыдача бумажных билетов при наличной оплате, что способствует “отмыванию” средств.

Среди других распространенных нарушений — разговоры за рулем и курение в салоне.

Как наказывают нарушителей

Собранные данные во время инспекций передаются как работодателям водителей для принятия мер, так и представителям власти – для контроля и наложения штрафов. Кстати, штрафы могут достигать:

850 гривен;

15 суток ареста;

конфискации 20% заработной платы нарушителя.

Также “тайные пассажиры” могут вызвать контролеров для наложения штрафа на безбилетных граждан. А их, кстати, оказывается немало – почти три тысячи человек были оштрафованы за проезд без билета только за последние два месяца безналичной оплаты проезда.

Сколько будут продолжаться проверки

Относительно того, будет ли подобный эксперимент с “тайными пассажирами” проводиться и в дальнейшем, то пока неизвестно. Хотя он доказал свою действенность в борьбе с безответственными водителями и с безбилетными пассажирами. Ведь только совместными усилиями можно навести порядок в сфере общественного транспорта и муниципалитете. Поэтому с большой вероятностью этот эксперимент повторят в других городах Украины и будут регулярно повторять.