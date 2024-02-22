“Несподівані” пасажири заполонили громадський транспорт: хто вони та чи варто хвилюватися українцям
Громадський транспорт Львова заполонили “таємні пасажири”. У Львові зараз проводять цікавий експеримент, який повинен допомогти громадському транспорту. Розповідаємо, в чому його суть.
Деталі
У львівському громадському транспорті вже більше ніж три тижні триває цікавий експеримент. Його суть полягає у викритті порушників правил проїзду.
Для цього на маршрути виходять так звані “таємні пасажири”. Мова йде про звичайних працівників контролюючого органу — “Львівавтодор”, одягнутих в цивільний одяг. Вони їздять на автобусах та фіксують всі можливі зловживання з боку як водіїв, так і пасажирів. Про це повідомили у міській раді Львова.
- За цей час вже задокументовано близько 130 порушень з боку водіїв.
- Найбільш поширене порушення — невидача паперових квитків при готівковій оплаті, що сприяє “відмиванню” коштів.
- Серед інших поширених порушень — розмови за кермом та куріння в салоні.
Як карають порушників
Зібрані дані під час інспекцій передаються як роботодавцям водіїв для прийняття заходів, так і представникам влади — для контролю та накладення штрафів. До речі, штрафи можуть сягати:
- 850 гривень;
- 15 діб арешту;
- конфіскації 20% заробітної плати порушника.
Також “таємні пасажири” можуть викликати контролерів для накладання штрафу на безквиткових громадян. А їх, до речі, виявляється чимало — майже три тисячі чоловік були оштрафовані за проїзд без квитка лише за останні два місяці безготівкової оплати проїзду.
Скільки триватимуть перевірки
Щодо того, чи буде подібний експеримент з “таємними пасажирами” проводитися і надалі, то поки невідомо. Хоча він довів свою дієвість в боротьбі з безвідповідальними водіями та з безквитковими пасажирами. Адже лише спільними зусиллями можна навести лад у сфері громадського транспорту та муніципалітеті. Тож з великою ймовірністю цей експеримент повторять в інших містах України та будуть регулярно повторювати.
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