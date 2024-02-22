“Несподівані” пасажири заполонили громадський транспорт: хто вони та чи варто хвилюватися українцям 

Громадський транспорт Львова заполонили “таємні пасажири”. У Львові зараз проводять цікавий експеримент, який повинен допомогти громадському транспорту. Розповідаємо, в чому його суть.

Деталі

У львівському громадському транспорті вже більше ніж три тижні триває цікавий експеримент. Його суть полягає у викритті порушників правил проїзду.

Для цього на маршрути виходять так звані “таємні пасажири”. Мова йде про звичайних працівників контролюючого органу — “Львівавтодор”, одягнутих в цивільний одяг. Вони їздять на автобусах та фіксують всі можливі зловживання з боку як водіїв, так і пасажирів. Про це повідомили у міській раді Львова.

За цей час вже задокументовано близько 130 порушень з боку водіїв.

Найбільш поширене порушення — невидача паперових квитків при готівковій оплаті, що сприяє “відмиванню” коштів.

Серед інших поширених порушень — розмови за кермом та куріння в салоні.

Як карають порушників

Зібрані дані під час інспекцій передаються як роботодавцям водіїв для прийняття заходів, так і представникам влади — для контролю та накладення штрафів. До речі, штрафи можуть сягати:

850 гривень;

15 діб арешту;

конфіскації 20% заробітної плати порушника.

Також “таємні пасажири” можуть викликати контролерів для накладання штрафу на безквиткових громадян. А їх, до речі, виявляється чимало — майже три тисячі чоловік були оштрафовані за проїзд без квитка лише за останні два місяці безготівкової оплати проїзду.

Скільки триватимуть перевірки

Щодо того, чи буде подібний експеримент з “таємними пасажирами” проводитися і надалі, то поки невідомо. Хоча він довів свою дієвість в боротьбі з безвідповідальними водіями та з безквитковими пасажирами. Адже лише спільними зусиллями можна навести лад у сфері громадського транспорту та муніципалітеті. Тож з великою ймовірністю цей експеримент повторять в інших містах України та будуть регулярно повторювати.