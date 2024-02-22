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“Несподівані” пасажири заполонили громадський транспорт: хто вони та чи варто хвилюватися українцям 

22.02.2024

Громадський транспорт Львова заполонили “таємні пасажири”. У Львові зараз проводять цікавий експеримент, який повинен допомогти громадському транспорту. Розповідаємо, в чому його суть. 

Деталі

У львівському громадському транспорті вже більше ніж три тижні триває цікавий експеримент. Його суть полягає у викритті порушників правил проїзду. 

Для цього на маршрути виходять так звані “таємні пасажири”. Мова йде про звичайних працівників контролюючого органу — “Львівавтодор”, одягнутих в цивільний одяг. Вони їздять на автобусах та фіксують всі можливі зловживання з боку як водіїв, так і пасажирів. Про це повідомили у міській раді Львова. 

  • За цей час вже задокументовано близько 130 порушень з боку водіїв.
  • Найбільш поширене порушення — невидача паперових квитків при готівковій оплаті, що сприяє “відмиванню” коштів.
  • Серед інших поширених порушень — розмови за кермом та куріння в салоні.

Як карають порушників

Зібрані дані під час інспекцій передаються як роботодавцям водіїв для прийняття заходів, так і представникам влади — для контролю та накладення штрафів. До речі, штрафи можуть сягати: 

  • 850 гривень;
  • 15 діб арешту;
  • конфіскації 20% заробітної плати порушника. 

Також “таємні пасажири” можуть викликати контролерів для накладання штрафу на безквиткових громадян. А їх, до речі, виявляється чимало — майже три тисячі чоловік були оштрафовані за проїзд без квитка лише за останні два місяці безготівкової оплати проїзду. 

Скільки триватимуть перевірки 

Щодо того, чи буде подібний експеримент з “таємними пасажирами” проводитися і надалі, то поки невідомо. Хоча він довів свою дієвість в боротьбі з безвідповідальними водіями та з безквитковими пасажирами. Адже лише спільними зусиллями можна навести лад у сфері громадського транспорту та муніципалітеті. Тож з великою ймовірністю цей експеримент повторять в інших містах України та будуть регулярно повторювати. 

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22.02.2024
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