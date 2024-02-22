Такой яичницы вы точно не видели: рецепт изысканного завтрака за 7 минут
Омлет или яичница на завтрак давно никого не удивляют, даже если в блюдо добавить сыр, бекон или овощи. Мы предлагаем оригинальный рецепт. Потратьте не более 10 минут и получите вкусный, сытный и оригинальный завтрак для всей семьи.
Какие ингредиенты нужны
Чтобы приготовить шикарную яичницу, нам нужно несколько простых ингредиентов:
- помидоры 4 штуки;
- яйца 4 штуки;
- соль и перец по вкусу;
- зелень;
- натертый сыр пармезан или другой твердый сыр, который хорошо плавится.
Как приготовить блюдо
Чтобы приготовить яичницу без сковороды, действуйте по инструкции:
- помидоры хорошо вымойте, высушите и срежьте верхушки;
- с помощью чайной ложки аккуратно выньте мякоть из каждого томата;
- в каждый помидор выбейте по одному яйцу и посолите;
- запекайте яйца в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов в течение 7-10 минут;
- выньте помидоры из духовки и посыпьте тертым сыром;
- подождите, чтобы помидоры немного остыли и украсьте зеленью.
Блюдо готово, можно звать всю семью к столу.
Дополнительные рекомендации
А чтобы еще больше удивить родных, можете экспериментировать. Вместо помидоров можно взять болгарский перец. Яйца можно выбивать не целыми, а предварительно перемешать. Также к смеси можно добавить мелко нарезанное куриное филе (предварительно обжаренное) или грибы. Как видите, это блюдо дает множество простора для фантазии.
Чем полезен такой завтрак
Яйца с помидорами – это не только вкусный, но и полезный завтрак. Яйца богаты белком, который надолго дает ощущение сытости, а также витаминами A, D, E и B12. Помидоры содержат ликопин – антиоксидант, который положительно влияет на здоровье сердца и кожи.
С точки зрения пищеварения, такое сочетание продуктов не вызывает проблем. Яйца легко перевариваются, а помидоры стимулируют выработку желудочного сока.
Если добавить к яйцам с помидорами мясо, например, куриную грудку или индейку, то вы получите еще и заряд энергии на весь день.
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