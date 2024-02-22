Такой яичницы вы точно не видели: рецепт изысканного завтрака за 7 минут

Омлет или яичница на завтрак давно никого не удивляют, даже если в блюдо добавить сыр, бекон или овощи. Мы предлагаем оригинальный рецепт. Потратьте не более 10 минут и получите вкусный, сытный и оригинальный завтрак для всей семьи.

Какие ингредиенты нужны

Чтобы приготовить шикарную яичницу, нам нужно несколько простых ингредиентов:

помидоры 4 штуки;

яйца 4 штуки;

соль и перец по вкусу;

зелень;

натертый сыр пармезан или другой твердый сыр, который хорошо плавится.

Как приготовить блюдо

Чтобы приготовить яичницу без сковороды, действуйте по инструкции:

помидоры хорошо вымойте, высушите и срежьте верхушки;

с помощью чайной ложки аккуратно выньте мякоть из каждого томата;

в каждый помидор выбейте по одному яйцу и посолите;

запекайте яйца в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов в течение 7-10 минут;

выньте помидоры из духовки и посыпьте тертым сыром;

подождите, чтобы помидоры немного остыли и украсьте зеленью.

Блюдо готово, можно звать всю семью к столу.

Дополнительные рекомендации

А чтобы еще больше удивить родных, можете экспериментировать. Вместо помидоров можно взять болгарский перец. Яйца можно выбивать не целыми, а предварительно перемешать. Также к смеси можно добавить мелко нарезанное куриное филе (предварительно обжаренное) или грибы. Как видите, это блюдо дает множество простора для фантазии.

Чем полезен такой завтрак

Яйца с помидорами – это не только вкусный, но и полезный завтрак. Яйца богаты белком, который надолго дает ощущение сытости, а также витаминами A, D, E и B12. Помидоры содержат ликопин – антиоксидант, который положительно влияет на здоровье сердца и кожи.

С точки зрения пищеварения, такое сочетание продуктов не вызывает проблем. Яйца легко перевариваются, а помидоры стимулируют выработку желудочного сока.

Если добавить к яйцам с помидорами мясо, например, куриную грудку или индейку, то вы получите еще и заряд энергии на весь день.