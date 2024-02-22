Такої яєчні ви точно не бачили: рецепт вишуканого сніданку за 7 хвилин
Омлет чи яєчня на сніданок давно нікого не дивують, навіть якщо в страву додати сир, бекон чи овочі. Ми пропонуємо оригінальний рецепт. Витратьте не більше 10 хвилин і отримайте смачний, ситний та оригінальний сніданок для всієї родини.
Які інгредієнти потрібні
Щоб приготувати шикарну яєчню нам потрібно кілька простих інгредієнтів:
- помідори 4 штуки;
- яйця 4 штуки;
- сіль та перець за смаком;
- зелень;
- натертий сир пармезан або інший твердий сир, який добре плавиться.
Як приготувати страву
Щоб приготувати яєчню без сковороди, дійте за інструкцією:
- помідори добре вимийте, висушіть та зріжте верхівки;
- за допомогою чайної ложки акуратно вийміть м’якоть з кожного томата;
- в кожен помідор вибийте по одному яйцю та посоліть;
- запікайте яйця в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів протягом 7-10 хвилин;
- вийміть помідори з духовки та посипте тертим сиром;
- зачекайте, щоб помідори трохи охололи та прикрасьте зеленню.
Страва готова, можна кликати всю сім’ю до столу.
Додаткові рекомендації
А щоб ще більше здивувати рідних. можете експериментувати. Замість помідорів можна взяти болгарський перець. Яйця можна вибивати не цілими, а попередньо перемішати. Також до суміші можна додати дрібно нарізане куряче філе (попередньо обсмажене) або гриби. Як бачите, ця страва дає безліч простору для фантазії.
Чим корисний такий сніданок
Яйця з помідорами — це не лише смачний, але й корисний сніданок. Яйця багаті на білок, який надовго дає відчуття ситості, а також вітаміни A, D, E та B12. Помідори містять лікопін — антиоксидант, що позитивно впливає на здоров’я серця та шкіри.
З точки зору травлення, таке поєднання продуктів не викликає проблем. Яйця легко перетравлюються, а помідори стимулюють вироблення шлункового соку.
Якщо додати до яєць з помідорами м’ясо, наприклад, курячу грудку або індичку, то ви отримаєте ще й заряд енергії на весь день.
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