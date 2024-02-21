Не лікує, а калічить: цей підступний препарат є в аптечці кожного українця

Пенсіонери часто поповнюють свою аптечку лікарськими засобами “на всякий випадок”. Більшість таких ліків купуються без призначення лікаря, а за порадами сусідів чи під впливом реклами. Медики б’ють на сполох, адже пенсіонери і не тільки, часто приймають певні препарати, і самі того не усвідомлюючи, завдають шкоди здоров’ю.

Про який лікарський препарат йдеться

Один з таких препаратів — краплі або таблетки під назвою Корвалол. За них бабусі та дідусі хапаються при найменшому болі в області серця. Однак цей препарат не впливає на роботу серцево-судинної системи та не знижує тиск. Воно відноситься до заспокійливих. Запитаєте в чому проблему? Звернемося до складу корвалолу.

В складі популярного засобу Корвалол міститься фенобарбітал та масло м’яти. М’ята тут відіграє роль ароматизатора, щоб краплі здавалися лікарським засобом рослинного походження.

Повернемося до фенобарбіталу. Ця речовина являє собою протиепілептичний препарат. Його іноді призначають при епілепсії і лише за суворим призначенням лікаря, адже він:

чинить токсичний вплив на серце;

може викликати залежність;

погіршує пам’ять при регулярному вживанні;

може призвести до депресії, якщо використовується часто.

Тобто, якщо постійно те безконтрольно вживати корвалол, як це роблять деякі пенсіонери, то це може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, в тому числі серцево-судинної системи.

Тож подбайте, щоб в аптечці ваших пенсіонерів не було цього препарату. Краще зверніться до лікаря, щоб той підібрав хороший препарат для покращення стану при болі в області серця. До того ж якщо серце турбує регулярно, краще пройти обстеження. Звичайна електрокардіограма допоможе встановити діагноз та призначити безпечні препарати, навіть якщо це заспокійливі. Тож варто уважніше ставитися до вмісту аптечки та не приймати одних ліків без призначення фахівця.