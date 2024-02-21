Вы тоже делаете неправильно? Какое молоко категорически нельзя добавлять в картофельное пюре 

Пюре из картофеля – любимый гарнир многих украинцев. Но большинство хозяек допускают ошибки, из-за чего пюре получается сероватым, водянистым и не очень вкусным.

Детали

Улучшить вкус пюре помогут два простых ингредиента, которые большинство хозяек добавляют в пюре, но часто неправильно. Рассказываем, как это сделать правильно.

Речь идет о молоке и сливочном масле.

Некоторые хозяйки во время приготовления пюре добавляют молоко из холодильника. А так делать категорически нельзя. Иначе пюре получится сероватым или даже синеватым. Именно поэтому лучше делать так:

молоко немного подогрейте, можно даже вскипятить;

тогда у картофельного пюре будет красивый цвет, и вкус дополнительно улучшится;

масло также стоит немного разогреть или вообще растопить;

кусочек масла можно добавить к молоку, которое вы подогреваете;

масло берите с высокой жирностью, ни в коем случае не берите маргарин.

Конечно, на вкус пюре влияет и сорт картофеля, из которого вы собираетесь готовить гарнир.

Ведь есть сорта, которые подходят для супа салатов и картофельного пюре. Чем лучше картофель разваривается, тем вкуснее и воздушнее из него будет пюре. Для приготовления любимого гарнира лучше выбирать сорта – Белла Росса, Констанс, Ривьера.

Чтобы улучшить вкус пюре из картофеля, предварительно поджарьте лук, можно на смальце или с добавлением сливочного масла. Все это добавьте в картофель, так его вкус станет значительно лучше.

Итак, чтобы приготовить идеальное пюре, важно использовать мучнистые сорта картофеля, тщательно его размять, а также добавить молоко, сливки или сливочное масло. Не забудьте о соли, перце и мускатном орехе – они придадут блюду пикантный вкус.

Любите экспериментировать? Добавьте в пюре зелень, чеснок, сыр, грибы или овощи. А еще вместо молока можно добавить сливки или сметану.

Картофельное пюре – это универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным, так и гарниром к мясу, рыбе или овощам. Из него также можно сделать крокеты или зразы.