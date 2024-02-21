Ви теж робите неправильно? Яке молоко категорично не можна додавати в картопляне пюре 

Пюре з картоплі — улюблений гарнір багатьох українців. Але більшість господинь припускаються помилки, через що пюре виходить сіруватим, водянистим та не дуже смачним.

Деталі

Покращити смак пюре допоможуть два прості інгредієнти, які більшість господинь додають в пюре, але часто неправильно. Розповідаємо, як це зробити правильно.

Мова йде про молоко та вершкове масло.

Деякі господині під час приготування пюре додають молоко з холодильника. А так робити категорично не можна. Інакше пюре вийде сіруватим чи навіть синюватим. Саме тому краще робити так:

молоко трішки підігрійте, можна навіть закип’ятити;

тоді в картопляного пюре буде гарний колір, і смак додатково покращиться;

масло також варто трохи розігріти або взагалі розтопити;

шматочок масла можна додати до молока, яке ви підігріваєте;

масло беріть з високою жирністю, в жодному разі не беріть маргарин.

Звісно, на смак пюре впливає і сорт картоплі, з якої ви збираєтесь готувати гарнір.

Адже є сорти, які підходять для супу салатів та картопляного пюре. Чим краще картопля розварюється, тим смачніше і повітряніше з неї буде пюре. Для приготування улюбленого гарніру краще обирати сорти — Белла Росса, Констанс, Рів’єра.

Щоб покращити смак пюре з картоплі, попередньо підсмажте цибулю, можна на смальці або з додаванням вершкового масла. Все це додайте в картоплю, так її смак стане значно кращим.

Отож, щоб приготувати ідеальне пюре, важливо використовувати борошнисті сорти картоплі, ретельно її розім’яти, а також додати молоко, вершки або вершкове масло. Не забудьте про сіль, перець і мускатний горіх — вони додадуть страві пікантного смаку.

Любите експериментувати? Додайте в пюре зелень, часник, сир, гриби або овочі. А ще замість молока можна додати вершки або сметану.

Картопляне пюре – це універсальна страва, яка може бути як самостійною, так і гарніром до м’яса, риби або овочів. З нього також можна зробити крокети або зрази.