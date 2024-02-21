Осталось 8 дней: украинцам рассказали, как получить доступ к услугам Киевстар бесплатно

21Один из самых популярных мобильных операторов Украины — Киевстар порадовал украинцев приятным подарком.

Детали

Мобильный оператор Киевстар открыл возможность воспользоваться своими услугами совершенно бесплатно. Однако такая услуга будет доступна только семь дней. Детали обнародовали на официальной странице компании Киевстар в Facebook.

Киевстар регулярно радует своих абонентов различными “бонусами”, которые позволяют неплохо сэкономить или даже пользоваться какими-то услугами бесплатно, конечно что только определенное время. На этот раз в компании объявили о новой возможности. Так отмечается, что украинцы могут бесплатно получить доступ к сервису “Киевстар ТВ” по специальному промокоду. Также отмечается, что:

воспользоваться шансом можно до 29 февраля;

бесплатный период использования сервиса составляет семь дней с момента активации.

В сообщении отмечается, что для того, чтобы вечер был еще приятнее, украинцам дарят промокод “DOBROTA” на Премиум HD, который можно активировать до 29 февраля. Он будет действовать семь дней с момента активации на весь контент кроме категории покупка.

Что еще нового

Ранее сообщалось, что Киевстар проведет проверку знаний по украинскому языку среди абонентов и подарит смартфон победителю.

Киевстар вместе с Андреем Шимановским проводит акцию для участников языковой викторины Словознавець в приложении “Мой Киевстар”. Среди участников акции разыграют смартфон Samsung Galaxy A54 и три набора книг Ольги Дубчак – “Мова – жорстка криця”.

Для участия в акции нужно:

пройти минимум 5 уровней игры “Словознавець” в “Мой Киевстар”;

опубликовать на странице Инстаграм скрин с пройденными уровнями игры;

тегнуть страницу Киевстар и страницу Андрея Шимановского в Инстаграм;

проверить подписаны ли вы на официальную страницу Киевстар в Инстаграм.

Результаты розыгрыша обнародуют 1 марта 2024 года на официальной странице Киевстар. Игра доступна всем пользователям, у которых установлено приложение “Мой Киевстар”.