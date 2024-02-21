Залишилось 8 днів: українцям розповіли, які отримати доступ до послуг Київстар безкоштовно

Один з найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар порадував українців приємним подарунком.

Деталі

Мобільний оператор Київстар відкрив можливість скористатися своїми послугами абсолютно безкоштовно. Однак така послуга буде доступна лише сім днів. Деталі оприлюднили на офіційній сторінці компанії Київстар у Facebook.

Київстар регулярно радує своїх абонентів різними “бонусами”, які дозволяють непогано заощадити або навіть користуватися якимись послугами безкоштовно, звісно що тільки певний час. Цього разу в компанії оголосили про нову можливість. Так зазначається, що українці можуть безкоштовно отримати доступ до сервісу “Київстар ТБ” за спеціальним промокодом. Також зазначається, що:

скористатися шансом можна до 29 лютого;

безкоштовний період використання сервісу складає сім днів з моменту активації.

В повідомленні наголошують, що для того, щоб вечір був ще приємнішим, українцям дарують промокод “DOBROTA” на Преміум HD, який можна активувати до 29 лютого. Він діятиме сім днів з моменту активації на весь контент крім категорії покупка.

Що ще нового

Раніше повідомлялося, що Київстар проведе перевірку знань з української мови серед абонентів і подарує смартфон переможцю.

Київстар разом з Андрієм Шимановським проводить акцію для учасників мовної вікторини Словознавець в додатку “Мій Київстар”. Серед учасників акції розіграють смартфон Samsung Galaxy A54 и три набора книг Ольги Дубчак – “Мова – жорстка криця”.

Для участі в акції потрібно:

пройти мінімум 5 рівнів гри “Словознавець” в “Мій Київстар”;

опублікувати на сторінці Інстаграм скрін з пройденими рівнями гри;

тегнути сторінку Київстар та сторінку Андрія Шимановського в Інстаграм;

перевірити чи підписані ви на офіційну сторінку Київстар в Інстаграм.

Результати розіграшу оприлюднять 1 березня 2024 року на офіційній сторінці Київстар. Гра доступна всім користувачам, у яких встановлено додаток “Мій Київстар”.