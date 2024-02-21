Официальное сообщение от Минэнерго: украинцам рассказали, каким будет тариф на электроэнергию с 1 марта

В Украине уже несколько месяцев обсуждают повышение тарифов на электроэнергию. Отметим, что электричество сильно подорожало по сравнению с ценами до полномасштабной войны. В Министерстве энергетики Украины рассказали, сколько будут платить украинцы за один кВт уже с первого марта.

Детали

Украинцам сообщили, что в первый месяц весны тариф на электроэнергию не изменится. Стоимость услуги пересмотрят только после завершения отопительного сезона. Руководители Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что в марте украинцам будут продавать электроэнергию по 2,64 гривны за кВт. Этот тариф действует с июня 2023 года. Ранее украинцы платили по двум тарифам:

1,44 за кВт при условии потребления до 250 кВт в месяц;

1,69 за кВт, если потреблялось более 250 кВт в месяц.

Министр пояснил, что подорожание услуги было связано с повреждениями и разрушениями объектов энергетической инфраструктуры после ракетных ударов и атак дронов российских оккупантов. Если бы решение о пересмотре тарифов не было принято, то зимой украинцы этой зимой, вероятно, остались бы без электроснабжения. Однако благодаря повышению тарифов удалось стабилизировать работу энергосистемы, однако в генерации остаются потерянные мощности.

Добавим, что сейчас повышение тарифов на электроэнергию не произойдет. Однако аналитики подсчитали, что кВт должен стоить не меньше 6 гривен. В Минэнерго такую возможность отвергают. Более того, Галущенко назвал такое заявление “вбросом”, который ничем не обоснован. Он уточнил, что цены останутся неизменными как минимум до первого мая этого года.

Как платить за электроэнергию меньше

Бытовые потребители могут существенно уменьшить суммы в платежках, иногда речь идет о нескольких сотнях гривен. Чтобы платить меньше, стоит установить двухфазный счетчик, который будет считать использование электроэнергии по принципу день и ночь. Также можно выбрать трехфазный счетчик для максимальной экономии ночью.