Офіційне повідомлення від Міненерго: українцям розповіли, яким буде тариф на електроенергію з 1 березня

В Україні вже кілька місяців обговорюють підвищення тарифів на електроенергію. Зазначимо, що електрика сильно подорожчала у порівнянні з цінами до повномасштабної війни. В Міністерстві енергетики України розповіли, скільки будуть платити українці за один кВт вже з першого березня.

Деталі

Українців повідомили, що в перший місяць весни тариф на електроенергію не зміниться. Вартість послуги переглянуть лише після завершення опалювального сезону. Очільники Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що в березні українцям будуть продавати електроенергію по 2,64 гривні за кВт. Цей тариф діє з червня 2023 року. Раніше українці платили за двома тарифами:

1,44 за кВт при умові споживання до 250 кВт на місяць;

1,69 за кВт, якщо споживалося понад 250 кВт на місяць.

Міністр пояснив, що подорожчання послуги було пов’язано з пошкодженнями та руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури після ракетних ударів та атак дронів російських окупантів. Якби рішення про перегляд тарифів не було ухвалено, то взимку українці цієї зими, ймовірно, залишились би без електропостачання. Однак завдяки підвищенню тарифів вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, однак в генерації залишаються втрачені потужності.

Додамо, що зараз підвищення тарифів на електроенергію не відбудеться. Однак аналітики підрахували, що кВт повинен коштувати не менше ніж 6 гривень. В Міненерго таку можливість відкидають. Більше того, Галущенко назвав таку заяву “вкидом”, який нічим не обґрунтований. Він уточнив, що ціни залишаться незмінними щонайменше до першого травня цього року.

Як платити за електроенергію менше

Побутові споживачі можуть суттєво зменшити суми в платіжках, іноді мова йде про кілька сотень гривень. Щоб платити менше, варто встановити двохфазний лічильник, який рахуватиме використання електроенергії за принципом день і ніч. Також можна обрати трьохфазний лічильник для максимальної економії в нічний час.