Множество украинцев останутся без социальных выплат: кто в зоне риска?

С началом 2024 года для украинцев появился ряд нелестных новостей. В частности, они касаются внутренне перемещенных лиц. В настоящее время их в Украине официально зарегистрировано около пяти миллионов, и все они получают ежемесячную помощь от государства. Речь о 2000 гривен на взрослых и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Из-за того, что война длится уже два года, экономика очень страдает, и как следствие правительство начало рассматривать варианты сокращения выплат для некоторых категорий лиц. Мол, если речь идет о здоровом человеке, трудоспособного возраста, то нужно стимулировать его трудоустраиваться и обеспечивать себя самостоятельно. Именно поэтому для таких категорий ВПЛ выплаты уже весной будут отменены. Однако они не единственные, кто останется без этой помощи.

Кто еще потеряет выплаты?

В ближайшее время выплаты прекратят поступать следующим категориям ВПЛ:

Семьям, которые приобрели жилье более чем на 100 тысяч гривен за свой счет. То есть, не за деньги, которые для этой цели им выплатило государство, а за собственно накопленные средства. Сюда же относится автомобиль которому не больше пяти лет, ценные металлы на ту же сумму или депозит в банке на 100 000 гривен и более. Лицам, находящимся за границей более 30 дней без уважительной причины. Уважительной причиной может выступать командировка, лечение и т.д. Лица, осужденные за колаборанство. Люди, имеющие неповрежденное жилье на территориях, откуда уехали. Речь идет о жилищах, которые находятся не в зоне боевых действий и не под оккупацией. Семьи в которых доход выше среднего. То есть если на одного члена семьи приходится 9444 гривны, то выплата прекращается. Для расчета будут брать только официальные доходы.

Также, выплаты отменят и для пенсионеров со статусом ВПЛ если их пенсия больше 9 444 грн.